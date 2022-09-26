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Димаш Кудайберген выпустил клип на песню «История одного неба»
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Сегодня в 10:27

Димаш Кудайберген выпустил клип на песню «История одного неба»

Композитором песни стал сам певец.



Видео также снято по мотивам рассказа, написанного самим Димашем, по его сценарию.

Источник: tengrinews.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.