Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/156/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/156fc88bbe360d0d9381cb1971232a8c.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
dekatlon-kazahstan-i-dostavka-yandeks-go-raskryli-kakie-sportivnye-tovary-lyudi-zakazyvayut-udalenno
«Декатлон Казахстан» и доставка «Яндекс Go» раскрыли, какие спортивные товары люди заказывают удаленно
43
/
/

19.01.2020

«Декатлон Казахстан» и доставка «Яндекс Go» раскрыли, какие спортивные товары люди заказывают удаленно

В декабре сеть спортивных магазинов «Декатлон Казахстан» и «Яндекс Go» договорились о бесплатной доставке товаров. За месяц обнаружились некоторые закономерности в поведении покупателей. Например, инвентарь для домашнего спорта алматинцы покупают по понедельникам, а для активного отдыха на открытом воздухе — перед выходными. Кроссовки заказывают срочно прямо в фитнес-клуб, а санки — к выезду из города, чтобы поехать кататься с горок.

ТОП-5 товаров, доставленных «Яндекс Go» из «Декатлон Казахстан» в декабре:

— термобелье

— одежда для отдыха в горах: непромокаемые брюки, флисовые толстовки

— ботинки и стельки

— фитнес-экипировка: кроссовки, спортивные лосины и майки

— ватрушки-тюбинги.

Экспресс-доставка привозит товары в течение двух часов, а значит, можно начать заниматься спортом в этот же день.


Примеры удобства экспресс-доставки

В середине декабря пара женских кроссовок и носков была доставлена прямо в спортивный комплекс рядом с Центральным стадионом.

По дороге на высокогорный спортивный комплекс «Медео» клиент приобрел в «Декатлон Казахстан» коньки и тюбинг с доставкой к ТК «Ритц Палас».


Время заказов говорит об интересных привычках алматинцев. По статистике, популярный день для заказа гантелей — понедельник. Наверное, работает принцип «начну новую жизнь с новой недели».

Коньки и рюкзаки чаще всего заказывают в пятницу. Вероятно, для отдыха на выходных.

«Яндекс Go» доставляет день в день, поэтому некоторые товары в самые последние дни декабря покупали, возможно, для подарков на Новый год.

В корзинах покупателей 31 декабря были такие товары:

— грелки для рук

— массажный набор

— коньки

— ролики

— походные палки.

Партнерство показало, что спортивные товары алматинцы с удовольствием покупают удаленно. На первый план выходит экономия времени: выгоднее заказать доставку, а не ехать самостоятельно по пробкам и выбирать в магазине.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #доставка #яндекс #яндексgo
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В столице пройдет модный праздник Turan Fashion Day
607
Около «Тюбетей Tower» появится парк с тематическими ландшафтными зонами
482
18 июля в Астане планируется ограничение движения транспорта
1239