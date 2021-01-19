«Декатлон Казахстан» и доставка «Яндекс Go» раскрыли, какие спортивные товары люди заказывают удаленно

В декабре сеть спортивных магазинов «Декатлон Казахстан» и «Яндекс Go» договорились о бесплатной доставке товаров. За месяц обнаружились некоторые закономерности в поведении покупателей. Например, инвентарь для домашнего спорта алматинцы покупают по понедельникам, а для активного отдыха на открытом воздухе — перед выходными. Кроссовки заказывают срочно прямо в фитнес-клуб, а санки — к выезду из города, чтобы поехать кататься с горок.

ТОП-5 товаров, доставленных «Яндекс Go» из «Декатлон Казахстан» в декабре:

— термобелье

— одежда для отдыха в горах: непромокаемые брюки, флисовые толстовки

— ботинки и стельки

— фитнес-экипировка: кроссовки, спортивные лосины и майки

— ватрушки-тюбинги.

Экспресс-доставка привозит товары в течение двух часов, а значит, можно начать заниматься спортом в этот же день.





Примеры удобства экспресс-доставки





В середине декабря пара женских кроссовок и носков была доставлена прямо в спортивный комплекс рядом с Центральным стадионом.

По дороге на высокогорный спортивный комплекс «Медео» клиент приобрел в «Декатлон Казахстан» коньки и тюбинг с доставкой к ТК «Ритц Палас».





Время заказов говорит об интересных привычках алматинцев. По статистике, популярный день для заказа гантелей — понедельник. Наверное, работает принцип «начну новую жизнь с новой недели».

Коньки и рюкзаки чаще всего заказывают в пятницу. Вероятно, для отдыха на выходных.

«Яндекс Go» доставляет день в день, поэтому некоторые товары в самые последние дни декабря покупали, возможно, для подарков на Новый год.

В корзинах покупателей 31 декабря были такие товары:

— грелки для рук

— массажный набор

— коньки

— ролики

— походные палки.

Партнерство показало, что спортивные товары алматинцы с удовольствием покупают удаленно. На первый план выходит экономия времени: выгоднее заказать доставку, а не ехать самостоятельно по пробкам и выбирать в магазине.