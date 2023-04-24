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Deadline опубликовал рейтинг самых кассовых фильмов-2022
74
Главный

Сегодня в 10:54

Deadline опубликовал рейтинг самых кассовых фильмов-2022

Издание Deadline опубликовало списки самых кассовых и самых провальных с финансовой точки зрения фильмов 2022 года. «Аватар: Путь воды» от Disney оказался самым кассовым, а сильнее всех провалился мультфильм «Странный мир», тоже от Disney.

В топ-10 попали четыре фильма Disney, а в топе-5 провалившихся картин — три работы студии. Рейтинг самых кассовых фильмов выглядит так:

«Аватар: Путь воды», Disney, 531,7 млн долларов

«Топ Ган: Мэверик», Paramount, 391,1 млн долларов

«Миньоны: Грювитация», Universal, 382 млн долларов

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», Disney, 284 млн долларов

«Черная Пантера: Ваканда навсегда», Disney, 259 млн долларов

«Мир Юрского периода: Господство», Universal, 229,7 млн долларов

«Бэтмен», Warner Bros., 177 млн долларов

«Кот в сапогах: Последнее желание», Universal, 122,2 млн долларов

«Тор: Любовь и гром», Disney, 103 млн долларов

«Улыбка», Paramount, 101 млн долларов.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.