Даурен Иманжанов о том, как работает с 800 сотрудниками компании «Номад Иншуранс»

Даурен Иманжанов, 43 года, город — Алматы, председатель правления АО «СК «Номад Иншуранс», facebook





О карьере и развитии компании «Номад Иншуранс»

В сферу страхования я пришел в 2004 году. Начинал с должности аварийного комиссара, но параллельно попробовал себя в продажах и заключил первый контракт с крупной нефтяной компанией. После этого председатель правления предложил мне продолжить работу в должности менеджера по продажам. Через полгода я возглавил проект по страхованию грузов, а через два года стал руководителем филиала «Номад Иншуранс» в городе Алматы. У меня получилось собрать сильную команду из опытных продавцов, также мы обучали новичков. За два года увеличили уровень продаж в городе в четыре раза, повысили узнаваемость бренда.

В 2009 году мне предложили занять должность заместителя председателя правления и взять под управление все продажи компании. В это время мы развивали филиалы по всей стране, я часто ездил в командировки, проводил обучение для сотрудников. Мы вошли в топ-5 страховых компаний Казахстана. В 2008 году сборы страховых премий компании были на уровне 2,5 миллиарда тенге. В 2009 году мы собрали 6 миллиардов, а в 2012 — 14 миллиардов. Сегодня эта цифра — 22,5 миллиарда тенге.

В конце 2013 года я возглавил «Номад Иншуранс» в должности председателя правления.

О корпоративной культуре

Основная цель нашей компании — сделать так, чтобы клиенты были довольны. Поэтому задача каждого сотрудника — постоянно работать над повышением качества наших услуг.





С момента становления «Номад Иншуранс» внутри коллектива были заложены принципы сплоченности, взаимопонимания и взаимоуважения, поддержки, дружелюбного отношения друг к другу. В компании 800 штатных сотрудников и более 1500 страховых агентов. Нас часто называют «Самой большой семьей «Номад».

Сегодня на многих руководящих позициях в компании продолжают работать ребята, которых я в свое время принимал на работу прямо со студенческой скамьи. Многие из них с улыбкой на лице вспоминают, как я по вечерам проводил для них тренинги по техникам продаж и просил показывать визитки со встреч по пятницам.

При отборе сотрудников для меня опыт и образование потенциального сотрудника второстепенны. Гораздо важнее прочувствовать энергию, энтузиазм человека, оценить его потенциал. Также я обращаю внимание на результаты на предыдущем месте работы. Важно, чтобы кандидат не менял компании каждые несколько месяцев. Мы ищем стабильных людей, которые знают, чего хотят, умеют доводить дело до конца.

В компании 800 штатных сотрудников и более 1500 страховых агентов

Я борец с бюрократией и ее проявлениями. У нас принято решать вопросы максимально быстро, не откладывать в долгий ящик. Я всегда напоминаю команде, что, чтобы быть в тренде, нужно быть гибкими. Двери в мой кабинет и в кабинеты моих заместителей всегда открыты для любого сотрудника. По такому принципу мы работаем уже много лет.

Каким должен быть руководитель

Руководитель должен уметь брать на себя ответственность за общее дело: за стратегию, развитие бизнеса, сотрудников, доверие клиентов, результативность и прибыльность деятельности команды.

Важны лидерские способности — стая всегда идет за вожаком. Также нужно развивать управленческие способности.





Для любого управленца важным фактором является доверие и определенный карт-бланш со стороны собственника бизнеса. Если в этом отношении все в порядке, то и бизнес будет расти.

В управлении любым видом бизнеса важно знать его изнутри, до мелочей. Разбираться во всех каналах сбыта продукции, маркетинговой составляющей. Понимать тренды, чувствовать сложности, осознавать, чем живут сотрудники.

В управлении любым видом бизнеса важно знать его изнутри





Мне нравится общаться со своими сотрудниками, погружаться во все бизнес-процессы компании. В процессе знакомства и общения с другими людьми я не только заряжаюсь энергией, но и узнаю обо всех особенностях работы, остаюсь в курсе событий.

Также я постоянно занимаюсь саморазвитием. Читаю бизнес-литературу по продажам, управлению, коммуникациям.

О преимуществах и сложностях

За годы работы было набито много шишек, но было и много прорывных проектов и побед. Я набирал опыт, рос вместе с компанией. И сейчас с большим уважением возглавляю наше могучее войско «Номад».

Управление компанией дает возможность расширить свои горизонты, помочь сотрудникам раскрывать свой потенциал. Сложности и недостатки есть в любом деле, главное, не зацикливаться на них и продолжать выполнять свою работу.

О планах

У нас много планов. Есть силы и энергия воплощать их в жизнь.