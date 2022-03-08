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Дарига Абишбаева об учебе в США, стажировке в New Balance и работе в Fortune Live Media
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Сегодня в 18:50

Дарига Абишбаева об учебе в США, стажировке в New Balance и работе в Fortune Live Media

Дарига Абишбаева, 22 года, город — Бостон, Production Coordinator at Fortune Live Media, @abishbayeva

Дарига Абишбаева.jpeg

О переезде

Я живу в США на протяжении четырех лет. Окончила Northeastern University в Бостоне по специальности «Коммуникации и медиа». Работаю в компании Fortune и через три недели переезжаю в Нью-Йорк.

В сентябре 2017 года я начала обучение на первом курсе и попала в программу обучения за рубежом. В январе 2018 года переехала в Бостон, и с тех пор живу здесь. В нашем университете есть программа Co-Op — кооперативного обучения. Это когда на протяжении четырех лет обучения у студентов есть возможность поработать в любой интересующей компании, в течение шести месяцев. У меня было две практики. В 2019 году я работала в компании New Balance, а в 2021 — в компании по продаже мебели.

Об адаптации и сложностях

Когда я переехала, у меня был культурный шок. Например, американцы одеваются как хотят. Если ты выйдешь в пижаме, никто не удивится.

Если человек не знает английского языка, ему будет сложно, в первое время. Важно иметь круг людей, с которыми вы будете практиковать язык. У меня много друзей, которые приезжают в США и общаются только с казахами. Я думаю, важно расширять круг знакомств, знакомиться и с представителями других культур.

Дарига Абишбаева об адаптации.jpeg

Также в США высокая конкуренция. Потому что много людей прилетает сюда в поисках возможностей. Зарплаты здесь выше, чем в других странах. Довольно тяжело конкурировать с другими специалистами, особенно когда ты эмигрант.

За рубежом нужно всего добиваться самому. В США нет близких, которые тебе помогут. Это помогает становиться сильнее.

В США нет близких, которые тебе помогут. Это помогает становиться сильнее


Самое главное — найти хороших друзей. Когда ты далеко от семьи и Родины, нужно иметь рядом людей, на которых можно положиться, которые могут помочь в любой момент. И я благодарна, что смогла найти таких близких. Все мои друзья — иностранцы. Мои близкие подруги из Мексики, ОАЭ и Норвегии. Еще есть друзья из Испании, Бразилии, Аргентины. Мы друг-друга мотивируем, практикуем английский.

О развитии и карьере

Когда я заканчивала университет, найти работу было трудно. В частности, по причине того, что компаниям нужно было спонсировать мою визу. Никто не хочет этим заниматься. Пару месяцев я была без работы, подавала заявки на разные позиции, каждый день через LinkedIn. Писала бывшим менеджерам, чтобы они предоставили рекомендательное письмо.

В США людей принимают на работу за их навыки. Так что самое главное — иметь хорошее резюме.

Дарига Абишбаева о работе.jpeg

Также нужно иметь сильные навыки в коммуникации. Первое интервью проходит по телефону. Работодатели спрашивают о ваших интересах. Если вы им нравитесь, вас переводят на второй раунд, где рассказывают о самой компании и предлагаемой позиции.

Я работаю в Fortune Live Media в качестве Production Coordinator. Моя команда организует конференции для всех директоров в разных штатах. В прошлом году я летала в Вашингтон, Сан-Франциско. Я оплачиваю все счета и работаю с финансовой командой. Допустим, созваниваюсь с флористами или бронирую столики в ресторанах. Мне нравится такая работа, она активная.

Дарига Абишбаева.jpeg

Работа дистанционная, поэтому я не замечала особой культуры компании. Но большой плюс в том, что я вижу директоров других больших брендов. К примеру, в прошлом году встретила директора Pfizer.

Как повлиял переезд

Переезд повлиял на меня как на человека. В планах найти работу еще лучше, чтобы мне платили больше, и я могла обеспечивать себя. Думаю, я научилась быть самостоятельной и сильной.

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