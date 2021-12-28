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Дамир Исмагулов узнал имя следующего соперника в UFC
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Сегодня в 11:07

Дамир Исмагулов узнал имя следующего соперника в UFC

Казахский боец UFC из России Дамир Исмагулов проведет свой пятый бой в середине февраля.

Следующим оппонентом Дамира будет известный файтер из Афганистана Насрат Хакпараст. Их бой должен состояться 19 февраля в Лас-Вегасе.

Источник: tengrinews.kz

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