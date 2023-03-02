Далер Каримов об особенностях работы в быстрорастущем банке Таджикистана, и почему важно соблюдать корпоративную культуру

В материале о том, как работает банк «Алиф», из чего состоит его корпоративная культура, и как ценности компании помогают сотрудникам становиться лучше.





Далер Каримов, 35 лет, город — Душанбе, исполняющий обязанности зампредседателя ОАО «Алиф Банк», linkedin

О карьере и развитии компании

Я начал карьеру как дизайнер в фотостудии, работал администратором в интернет-кафе. Позже его преобразовали в магазин компьютерной техники, и я занялся его рекламой. Затем я стал соучредителем компаний IN JO и ISM.TJ, где развил навыки управления. Среди наших клиентов был «Алиф», который стремился стать финтехом с амбициозными проектами. Я познакомился с основателями проекта. И когда мне предложили присоединиться к команде, согласился. Теперь я занимаю позицию заместителя председателя компании.

«Алиф» начал свою деятельность в 2014 году как микрокредитная организация. В апреле 2016 года мы преобразовались в микрокредитную депозитную организацию. Получили возможность предоставлять все банковские продукты: кредитные, депозитные, корпоративные, платежные, включая карты. А в 2020 году получили полноценную банковскую лицензию Национального банка Таджикистана и стали официально именоваться «Алиф Банком».

Четыре года назад мы открыли холдинг в Великобритании и вышли на рынок Узбекистана. Сейчас у нас там две компании: Alif Moliya и Alif Tech.

Мы развиваем alif shop — одну из крупнейших онлайн-торговых площадок в Таджикистане с 9000 товарами. За последние три года продали больше 54 000 разных товаров

Другой наш проект alif pay — онлайн-эквайринговая платформа для самой распространенной карточной системы Таджикистана — «Корти милли». На нее приходится больше 80% карт в стране.

А приложение alif mobi входит в топ-3 Play Market и AppStore в категории «Финансы». Мы работаем над тем, чтобы преобразовать его в полноценный суперапп.

О корпоративной культуре

Команда «Алифа» в Таджикистане состоит из 933 человек. В Узбекистане работают 221 сотрудник. Средний возраст наших коллег в обеих странах — 25 лет.

Мы ставим амбициозные цели. Знаем, что только настойчивость и упорная работа помогут нам достичь их. А для этого важно соблюдать корпоративную культуру. В «Алифе» это фундамент, на котором держится все.

При приеме новых членов команды стремимся отбирать единомышленников. Тех, кто готов свернуть горы и быть полезным для коллег, клиентов и общества.

При оценке работы сотрудников проводим параллели с нашими ценностями. Они помогают эффективно взаимодействовать и комфортно работать, не прибегая к микроменеджменту.





В «Алифе» есть семь ценностей:

1. «Я как Алиф». Мы всегда честны, искренни и прямы, как арабская буква «алиф».

2. «Алиф — мой». Выполнять работу от чистого сердца. Уважать культуру и ценности. Брать ответственность на себя.

3. «Я не безразличен». Не говорим: «Это не моя проблема» или «не моя работа». Всегда помогаем друг другу.

4. «Я необычный». Работаем усердно и амбициозно. Выполняем задачи, превосходя ожидания.

5. «Прогресс не бывает без ошибок». Принимаем ошибки, учимся и стараемся больше их не повторять.

6. «Сегодня я лучше, чем вчера». Делимся и получаем фидбэки. Исправляем их и становимся лучше.

7. «Я управляю своими желаниями». Дисциплина превыше всего. Не поддаемся личным желаниям и не думаем только о себе.

Каждый алифовец стремится жить и работать согласно этим ценностям. При этом исследования доказывают, что корпоративная культура бесполезна, если ее не соблюдают управляющие. Поэтому каждый руководитель стремится быть примером культуры и не нарушать ее.

Каким должен быть руководитель

Для меня быть руководителем — значит оставаться человеком. Часто люди теряют голову, когда им доверяют более высокую позицию. Но настоящий руководитель не меняется во взаимодействии с коллегами. Показатель того, изменился ты или нет — это доверие и уважение команды.





Самое сильное качество лидера — скромность. Важно не быть горделивым. Потому что такой руководитель не сможет быть заботливым, внимательным и поставит свои интересы выше других. А это пагубно для любой компании.

Руководителю важно уметь слушать команду, быть честным, ответственным, инициативным. Часто сравниваю управленцев с родителями. Твой коллега, как и ребенок, имеет право на ошибку, может что-то ломать, учиться, совершенствоваться и радовать результатами. А руководитель может учить, заботиться, помочь встать после неудач и мотивировать к большим достижениям.

Для меня быть руководителем — значит оставаться человеком

Руководитель — это человек, который всегда работает над собой, принимает обратную связь и не останавливается на достигнутом. Своими действиями он должен быть примером для команды, делать других лучше.

Еще руководитель должен всегда знать больше, чтобы отвечать на вопросы коллег и показывать им путь к решению вопросов. А для этого нужно много читать, общаться с другими людьми и всегда быть открытым к критике и советам, извлекая из них самое полезное.

О преимуществах и сложностях

Я могу выделить несколько преимуществ в работе руководителя.

Общение и работа с людьми. Чем шире круг общения, тем больше ты узнаешь и развиваешься, получаешь новые навыки. Например, работая в команде с разработчиками, я начал лучше понимать, что такое разработка, как она может улучшать рабочие процессы и так далее.





Новые вызовы. Взяв на себя ответственность руководить компанией, ты обязан отключить чувство страха. Нужно идти вперед, искать пути решения и, если необходимо, ломать стены и преграды, чтобы дойти до поставленной цели. Вызовы всегда делают нас лучше и крепче.

Возможность менять рабочие процессы и жизнь людей к лучшему. Знать, что каждое твое действие может помочь кому-то улучшить или упростить жизнь. Это мотивирует делать еще больше во благо других.

Но и без сложностей ничего не бывает. Это часть работы и жизни. Всегда найдется тот, кто не согласен с руководителем и будет отстаивать свое мнение. Важно прислушаться и понять такого человека. Мы можем ошибаться. Поэтому нужно стремиться получить пользу из слов и высказанного мнения любого человека. И это всегда возможно.

Иногда в поисках решения проблем необходимо работать сутками. Это стирает границы между личной жизнью и работой. Бывает, что ты дома, но мыслями на работе. Это тоже своего рода вызов, и нужно уметь находить баланс. Без него можно потерять интерес к работе.





Планировать рабочее и личное время мне помогают календарь и хороший отдых. Второму долго приходилось учиться, особенно после многих лет работы в режиме 24/7. Коллеги активно пользуются приложениями вроде Notion или Evernote.

О планах

Самое приоритетное для «Алифа» в Таджикистане — как можно быстрее получить лицензию Исламского банка.

Параллельно работаем над созданием и внедрением новых услуг для улучшения дистанционного обслуживания клиентов. Наша задача — сделать финансовые услуги доступными максимальному числу граждан нашей страны вне зависимости от места их проживания. А это значит — расширить географию обслуживания по всему Таджикистану.

Планируем экспансию в другие страны. Работаем над выходом в ОАЭ и Пакистан.