Я работаю в EPAM Kyrgyzstan. Как кыргызстанцы развиваются в глобальной IT-среде

IT-индустрия в Кыргызстане активно развивается, вместе с ней растут компании и их команды. EPAM Kyrgyzstan в апреле 2025 года отметила три года присутствия на рынке страны и насчитывает более 200 сотрудников. Мы пообщались с некоторыми из них и узнали о первых шагах в карьере, особенностях работы в EPAM и планах на будущее.

Азат Аскеров, город — Бишкек, Engineering Manager





О себе





Я поступил в Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова, но понял, что «Прикладная механика» — это не мое. Перевелся в университет «Манас», выбрав направление, которое было мне ближе — «Прикладную математику и информатику». В какой-то момент стало сложно совмещать учебу и работу, и я сделал выбор в пользу практики.

О карьере в EPAM Kyrgyzstan

В EPAM я пришел в 2019 году на позицию Middle Software Engineer. Со временем вырос до Engineering Manager. Руковожу отделом из 20 человек, оставаясь тимлидом и активно участвуя в проекте. В мои задачи входит управление командой, разработка архитектуры приложения и регулярная коммуникация с клиентом.

EPAM — большая международная компания с десятками тысяч специалистов и клиентов по всему миру. Это определяет подход к работе: важно быть гибким, уметь быстро адаптироваться и постоянно развиваться.

В IT все меняется стремительно, и обучение становится не просто полезным, а необходимым. В EPAM культивируется подход непрерывного обучения — lifelong learning. Есть доступ к тысячам программ, возможность найти ментора, прокачать технические навыки, английский язык или soft skills.

Мне комфортно работать в такой среде. Здесь чувствуешь поддержку и находишься среди единомышленников.

Об особенностях работы

Когда я только пришел в компанию, меня привлекла стабильность. До этого я в основном работал в стартапах, и было сложно строить планы на будущее. А остался из-за атмосферы: мне близка культура компании и импонируют люди, с которыми я работаю. Нас много, всегда можно найти помощь и поддержку по любому вопросу.

О планах

В EPAM четко выстроены траектории развития для каждой роли. После позиции Engineering Manager идут следующие ступени: Engineering Manager II, Senior Engineering Manager и далее. Я планирую двигаться в этом направлении, но при этом хотел бы попробовать себя и в роли Delivery Manager на одном из крупных проектов. Это поможет взглянуть на процессы шире и прокачать управленческие навыки в новом контексте.

Нурзат Тынымбек, город — Бишкек, Lead Business Analyst





О себе

Я окончила Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «Математические методы в экономике». В университете увлеклась математикой и экономикой, участвовала в олимпиадах по этим предметам.

Карьеру начинала в телеком-компании в качестве тестировщика, а спустя три месяца перешла в бизнес-анализ. Менеджмент увидел во мне потенциал.

О карьере в EPAM Kyrgyzstan

В EPAM я попала не сразу. Первое интервью прошло неидеально, но я не сдалась, потому что хотела работать здесь. Готовилась полгода, пересмотрела подход, и это сработало. В 2022 году я присоединилась к команде на позиции Middle Business Analyst. За два года прошла путь от Middle до Lead.

Для меня большую роль играют extra-mile активности. Во-первых, это наша AI-инициатива. С учетом стремительного развития AI, которое мы наблюдаем, важно, чтобы коллеги могли обсуждать новые тренды и эффективно применять новые возможности в работе. Этим мы и занимаемся.

Еще одна важная активность — это сообщество бизнес-аналитиков Кыргызстана, которое я начала развивать через два-три месяца после начала работы в EPAM. За это время мы провели более 20 мероприятий разного формата. Например, Аналитический курултай Центральной Азии. За организацию этого мероприятия мы даже получили благодарственное письмо от Премьер-министра Кыргызстана.

Об особенностях работы

EPAM — международная компания, и это чувствуется в каждой детали. У нас есть обучающие платформы с тренингами по hard и soft skills, комьюнити и различные инициативы — все для того, чтобы развиваться. Также мне нравится, что мы работаем на международных проектах и можем общаться с коллегами из разных стран, обмениваться опытом и сравнивать свой уровень со специалистами по всему миру. Я чувствую, что двигаюсь вперед вместе с мировыми трендами.

У этого есть и обратная сторона — вечерние созвоны из-за разницы во времени и невозможность встретиться лично. Это часть реальности, в которой мы сегодня живем.

О планах

В прошлом году я прошла отбор в программу TechWomen — это международная инициатива для женщин-лидеров в STEM. Из Кыргызстана подалось 250 женщин, а прошли только пять, включая меня. Я провела два месяца в США на стажировке, познакомилась и поработала с профессионалами из крупных компаний. Это был мощный обмен опытом, который расширил мое представление о мире и карьерных возможностях. Самый главный инсайт, который я увезла оттуда — нужно мыслить глобально, выходить за рамки профессии и страны, искать, как ты можешь быть полезной миру.

Мне бы хотелось углубиться в продуктовую экспертизу и развивать AI-направление. Я верю, что именно на стыке технологий, лидерства и продукта рождаются самые сильные идеи, и хочу быть частью этого процесса. Создавать решения, которые помогают приносить реальные перемены.





Малика Халдарова, город — Бишкек, People Operations Specialist





О себе

Я окончила Кыргызский Государственный Университет имени Ж. Баласагына: сначала бакалавриат по направлению «Экономика и управление», затем магистратуру по специальности «Управление водными ресурсами».

После учебы я непродолжительное время проработала в государственной структуре, а затем подалась на вакансию стажера в команду подбора и адаптации в телеком-компании. Мне повезло, что моим наставником в этой команде стал опытный рекрутер. Именно у нее я многому научилась и по-настоящему влюбилась в HR.

С тех пор прошло уже восемь лет. За это время я попробовала себя в разных ролях: занималась адаптацией новых сотрудников, проводила интервью, организовывала командировки и корпоративные мероприятия, работала специалистом по обучению и развитию, а также Performance & Talent менеджером. HR стал для меня не просто профессией, а пространством, где хочется развиваться.

О карьере в EPAM Kyrgyzstan

Два года назад я приняла решение попробовать себя в новом направлении и перешла из телекома в IT. Заняла позицию People Operations Specialist в EPAM Kyrgyzstan. Интересно и увлекательно наблюдать, как все меняется, как компания растет и появляются новые задачи и вызовы.

Наша команда People — именно так мы называем HR в EPAM — занимается онбордингом и оффбордингом сотрудников, организацией корпоративных ивентов, внедрением бенефитов, развитием корпоративной культуры и в целом поддержкой коллег на всех этапах работы в компании.

Об особенностях работы

У нас множество возможностей для углубления в профессию, изучения английского и других языков, развития новых скиллов и работы с коллегами из разных стран мира. В международной компании границы и различия ощущаются гораздо слабее. Мы ценим культурное разнообразие.

В EPAM, где по всему миру работают свыше 60 000 человек, всегда найдутся те, кто знает больше и готов поделиться опытом.

Я люблю наш офис. У нас уютная атмосфера, особенно на кухне, где мы вместе обедаем и смеемся. Большинство коллег работает удаленно и приходит в офис за порцией общения.

Я выбрала EPAM, потому что хотела развиваться в международной компании с наработанным опытом, налаженными процессами и новыми возможностями. В Кыргызстане EPAM входит в Топ IT-компаний, и для меня ценно быть ее частью и постоянно узнавать новое.

О планах

Я планирую и дальше углублять экспертизу, брать на себя новые задачи, пробовать новые подходы и создавать интересные проекты.