Create4 в Бишкеке: как прошел фестиваль креативных индустрий в эпоху AI

25 апреля в ololoPlanet состоялся фестиваль креативных индустрий Create4Design в эпоху AI — финальное событие Недели креативности, приуроченной ко Всемирному дню творчества и инновационной деятельности.

Уже традиционно в преддверии фестиваля проходит Неделя креативности — серия открытых мероприятий, которые жаратманы, эксперты и партнеры проводят на разных площадках города. В этом году программа получилась особенно насыщенной и объединила дискуссии, образовательные встречи, творческие форматы и профессиональный обмен опытом. В рамках недели состоялись AI Debate Showcase, День креативной рекламы, PechaKucha-встреча, а также специальная панельная сессия ПРООН, посвященная тому, как искусственный интеллект влияет на качество решений и человеческое развитие.





В этом году фестиваль прошел под темой «Дизайн в эпоху AI» и объединил на одной площадке дизайнеров, предпринимателей, разработчиков, представителей бизнеса, образования и креативного сообщества. В течение дня гости знакомились с новыми подходами к работе, обсуждали влияние искусственного интеллекта на индустрию и искали ответы на главный вопрос времени: как сохранить человеческую ценность в эпоху технологий.

Назгул Кубакаева, директор Ассоциации креативных индустрий

Create4 — это больше, чем фестиваль. Это живое сообщество жаратманов, которые превращают идеи в реальность. И в эпоху AI особенно важно, что мы продолжаем создавать это пространство вместе.

Официальную программу открыл блок EDxCreativity, посвященный развитию нового поколения в партнерстве с Ассоциацией детских образовательных организаций. Эксперты говорили о том, как формируется креативность ребенка, какую роль играют семья и среда, почему привычные модели образования больше не отвечают вызовам будущего и какие навыки действительно будут важны в ближайшие десятилетия. Отдельное внимание уделили финансовой грамотности детей, современному родительству и подходам, которые помогают воспитывать не потребителей, а создателей.





Александра Соловьева, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане

Искусственный интеллект оказывает глубокое трансформационное влияние на креативные индустрии, усиливая человеческий потенциал и расширяя границы творчества, а не заменяя его. Для Кыргызстана это уникальное окно возможностей по интеграции ИИ в формирующийся сектор креативной экономики. Платформа Create4Design выделяется среди других мероприятий тем, что является комплексной платформой развития отрасли: она объединяет диалог, аналитику и практические решения, уже стала катализатором важных институциональных изменений и сформировала широкую коалицию партнёров. Особое внимание в этом году уделяется роли ИИ при сохранении фокуса на развитии человеческого капитала, особенно среди молодежи и женщин.

Ярким моментом дня стал показ «Көчмөн кыял», подготовленный учениками пилотных школ проекта «Заманбап мугалим». Выступление стало символом связи образования, культуры и нового мышления.

Параллельно на площадке фестиваля проходили десятки активностей для гостей всех возрастов. Участники могли посетить «Город профессий» от Compass College, ремесленную ярмарку жаратманок, выставку продукции UpKel, custom day от Cut A Dash, практический мастер-класс от Supernova по созданию AI-продукта за два часа, лекции по брендингу и фирменному стилю, мастер-класс по вайб-кодингу от Product Push, демонстрацию крафтовых игр от OyON, игру в Го, а также презентацию навигатора «Самостоятельный ремонт» от ololoMel.





Отдельным важным блоком фестиваля стало награждение победителей и участников партнерских конкурсов, которые проходили в течение месяца в преддверии Create4Design. В них приняли участие 10 компаний, предложивших реальные творческие задачи для дизайнерского сообщества. Участникам предстояло разработать концепции мерча, интерьерные решения, комиксы, принты, визуальные материалы и другие прикладные продукты на стыке креатива и бизнеса. Такой формат позволил молодым специалистам поработать с настоящими брифами, показать свои идеи потенциальным заказчикам и получить профессиональное признание. Для компаний конкурсы стали возможностью увидеть свежий взгляд на собственные задачи, а для участников — шанс заявить о себе, пополнить портфолио и сделать первый шаг к новым сотрудничествам.

Канышай Мамытова, директор Парка креативных индустрий отметила

Креативная экономика не возникает сама по себе — ее создают люди, которые верят в силу идей, и институты, которые дают этим идеям почву. Такие фестивали, как Create4 становятся площадкой, где эти идеи рождаются, сталкиваются и обретают форму. А мы, в ПКИ открываем двери для креаторов, помогает таланту стать профессией, а профессии — частью растущей индустрии.

Завершением фестиваля стало выступление хедлайнера — Владислава Деревянных, бренд-дизайн директора Voskhod For Peace. Владислав выступил с лекцией PostDigital — дизайн после кнопки Generate. Эта сессия подвела итог ключевой теме дня: искусственный интеллект становится инструментом, но смысл, стратегия и культурный контекст по-прежнему создаются человеком.

Create4Design в эпоху AI стал не просто фестивалем, а пространством диалога, вдохновения и новых связей. Здесь встречались идеи, запускались знакомства, рождались будущие коллаборации и формировалось понимание того, как может развиваться креативная экономика Кыргызстана в новой реальности.

Create4 вновь подтвердил свою роль как крупнейшей платформы, объединяющей креативное сообщество страны и формирующей повестку развития индустрии будущего.

Фестиваль креативных индустрий Create4 — масштабная площадка для развития креативной экономики и сообщества креаторов, инициированная ПРООН в Кыргызстане и Ассоциацией креативных индустрий в 2022 году. Официальные партнеры Create4Design в эпоху AI Парк Креативных Индустрий, группа компаний ololo и рекламное агентство Namba Media.