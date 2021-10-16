Clubhouse добавил музыкальный режим, который позволит проводить живые концерты на платформе

Социальная сеть Clubhouse добавила новый музыкальный режим. Он позволит музыкантам вживую играть на площадке, используя специальный набор инструментов.

Музыкальный режим также позволит пользователям Clubhouse подключать профессиональное звуковое оборудование, например микшерные пульты и микрофоны. Пока новый режим доступен только на iOS, но позднее запустится и на Android.

Чтобы включить музыкальный режим, нужно нажать на изображение трех точек в правом верхнем углу и сначала выбрать «качество звука», а затем — «музыка». Помимо музыкального режима, Clubhouse перемещает строку поиска в верхнюю часть ленты.

Источник: incrussia.ru

