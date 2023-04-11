Что входит в обязанности представителя профессии Site Reliability Engineer. Опыт сотрудника inDrive

Продолжаем знакомить вас с деятельностью специалистов разных IT-профессий. На этот раз рассказываем про преимущества и недостатки работы Site Reliability Engineer.





Дмитрий Локтаев, 29 лет, город — Алматы, SRE Engineer в inDrive





Как пришел в профессию

Я начал карьеру системным администратором в небольшой компании, предоставляющей IT-услуги на аутсорс. Одним из ее клиентов была компания inDrive. После расширения офисов inDrive в Москве я получил приглашение на работу. Принял его и стал частью команды, где через некоторое время меня назначили тимлидом офисных администраторов.

После года работы в этой роли я захотел работать с высоконагруженными проектами. Поэтому перешел в команду SRE на должность junior. А спустя семь месяцев работы стал middle-специалистом.

О работе Site Reliability Engineer

SRE-инженер улучшает и поддерживает надежность, наблюдаемость, масштабируемость сервисов. Мы обеспечиваем максимальную доступность. Это важно, потому что простои для высоконагруженных проектов — это большие потери.

В работе я сталкиваюсь с разными задачами, начиная от настройки сервера, заканчивая деплоем — его развертыванием и запуском, а также поддержкой.

SRE-инженер улучшает и поддерживает надежность, наблюдаемость, масштабируемость сервисов

Я занимаюсь настройкой и сопровождением инфраструктуры, мониторингом производительности и безопасности системы, а также устранением инцидентов и проведением их анализа.

О преимуществах и недостатках

К преимуществам работы SRE-инженером могу отнести:

— высококвалифицированную командную работу

— работу с новыми технологиями и инструментами

— возможность автоматизации процессов

— высокую оплату труда.

Есть и недостатки: работа SRE-специалиста связана с нагрузкой и напряжением, так как они должны быстро реагировать на проблемы, иметь глубокие знания в области IT. Мы несем ответственность за надежность, безопасность и производительность сервисов.

Что должен знать и уметь Site Reliability Engineer

Навыки и знания, требуемые для работы SRE-специалистом, зависят от стека конкретной компании. Можно изучить вакансии и посмотреть, что больше всего требуется от кандидатов в них.

Вот что я советую изучать: K8s, Docker, AWS, Prometheus, Grafana, ElasticSearch, Nginx, Ansible, Go, Python.

Советы начинающим

Один из лучших способов для обучения SRE — практика и опыт, который можно получить, работая в этой области.

Есть и другие способы, которые могут помочь в изучении этой профессии. Одна из рекомендаций — книга от Google, которая называется Site Reliability Engineering.

Также важно изучать Linux-системы, сети и языки программирования, такие как Python, Bash и Go.

Полезно учиться работать с инструментами по автоматизации конфигурации, например, с помощью Ansible или SaltStack.

Нужно постоянно отслеживать тенденции в области, изучать новые технологии и методы, принимать участие в мероприятиях и конференциях, посвященных этой теме.