Профессия бизнес-аналитик. Почему это легкий способ войти в IT и как стать хорошим специалистом

Познакомились с бизнес-аналитиком из компании IROKEZ и задали несколько вопросов о профессии, особенностях работы, преимуществах и недостатках. Подробные ответы в материале.





Мээрим Джандарова, 28 лет, город — Бишкек, бизнес-аналитик, @zhandarova_m

Как пришла в профессию

После учебы в университете я работала в call-центре сотового оператора. Но искала более интересную работу. Однажды увидела публикацию о наборе стажеров проектных-менеджеров в IT-компанию. У меня не было опыта и представления об этой сфере, но я прошла собеседование. Так меня взяли на стажировку и обучение.

В процессе стажировки я изучала основы специальности и старалась не уступать сотрудникам. В моем потоке было 30 человек. Из них после трех месяцев учебы на работу приняли троих, в том числе и меня.

В процессе работы я переходила от простых проектов к более сложным. Параллельно изучала новые для себя методологии и практики бизнес-аналитики и проектного менеджмента.

Я уже четвертый год работаю в IT-компании IROKEZ. Веду работу над крупными международными проектами.

Зачем нужен бизнес-аналитик

Без бизнес-аналитика сложно представить качественную работу IT-компании. Это как строить здание без чертежа: софт будет непродуманным и постоянно меняться в процессе разработки. Это может быть приемлемо, но неправильно с точки зрения архитектуры проекта.

Нанимая бизнес-аналитиков, компания экономит на сроках выдачи продукта клиенту, а соответственно, на себестоимости разработки.

В IT-компаниях работают команды. Каждый сотрудник отвечает за выполнение отдельной части работы над продуктом. При этом должен быть человек, который понимает продукт целиком и в мелочах. Именно такую роль играют бизнес-аналитики.

О работе бизнес-аналитиком

Бизнес-аналитика можно сравнить с инженером. Мы тоже сначала строим продукт «на бумаге». Проводим ряд обсуждений проекта с заказчиком, выясняем подробности продукта и его необходимости в работе клиента.

После четкого понимания задач, которые мы должны решить, проектируем продукт. Описание от общего и переходит в структурное. Подробно прописывается каждая функция IT-продукта. Мы называем это User Stories — рассказ о всех возможных сценариях взаимодействия интерфейса с пользователем.





Далее подробно прописываем работу невидимой для пользователя части софта. Все эти документы редактируются несколькими итерациями согласований и утверждений со стороны клиента и разработчиков. Затем проект передается в разработку. На протяжении этого процесса, от дизайна до релиза, мы должны следить за соответствием каждой детали описанию.

В устойчивых IT-компаниях на нашем рынке бизнес-аналитикам платят от 1000$. Предел может быть намного выше и доходить до 10 000$. Это зависит от опыта, скиллов и работодателя.

Аналитики могут управиться практически с любыми проектами во многих компаниях. На практике происходит так, что навыки, приобретенные в процессе работы бизнес-аналитиком, могут дать множество преимуществ перед управленцами из других сфер.

О преимуществах и недостатках

Основное преимущество моей специальности — постоянное саморазвитие в разных сферах деятельности. Чтобы разработать отличный продукт для клиента, нужно четко понимать, для каких целей он нужен. А для этого необходимо изучать внутренние бизнес-процессы заказчика и работу его проекта.

Основное преимущество моей специальности — постоянное саморазвитие в разных сферах деятельности

Сначала ты работаешь над международным проектом по медиаграмотности, затем делаешь маркетплейс для арабских стран, а потом банковскую автоматизацию. И во всем этом нужно разбираться до мелочей, понимать работу специалистов, которые будут взаимодействовать с вашим продуктом.

Профессия бизнес-аналитика вырабатывает самые важные навыки в жизни — способность быстро обучаться новому и быть внимательным к деталям.

Что должен знать и уметь бизнес-аналитик

Бизнес-аналитику не нужны уникальные способности. Достаточно трех самых важных качеств: внимательность к деталям, усидчивость, большое желание работать в IT.

Профессия не подразумевает экшна. Большую часть времени необходимо работать в офисе за ноутбуком. И если вас это устраивает, смело пробуйте себя в этом.

Дополнительные навыки вроде знания английского языка или развитых софт-скиллов будут преимуществом, но не причиной успеха.

Где учиться на бизнес-аналитика

Наименее тернистый путь к работе бизнес-аналитиком — IT-школы или курсы. В любом случае придется изучать тонны литературы из Интернета.

Рекомендую учиться на практике, даже если сначала она не приносит дохода. Чтобы понимать нюансы специальности, нужно выполнить с десяток проектов. Только пройдя через этот начальный этап, вы начнете обмениваться опытом с коллегами по цеху, находить новые примеры работ и черпать для себя полезное. Скорость роста навыков прямо коррелирует с количеством проделанной работы, а не количеством вычитанной литературы, что тоже не помешает.

Советы начинающим

Сегодня много молодых людей изучают способы легкого вхождения в IT-сферу. Бизнес-аналитика — один из очевидных вариантов.

Начните работу с маленьких проектов в небольших компаниях. Находите примеры в Интернете, создавайте аналогичные документы для своих проектов. Даже если нет заказчика, наверняка найдутся друзья с идеями для IT-продуктов. Займитесь их документальным проектированием и посмотрите, что получится. Заодно поймете, насколько вам интересна эта специальность.