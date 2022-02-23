Личный бренд, постоянство и коллаборации: как стать популярным стримером в Казахстане

Поговорили с известными в Казахстане стримерами о том, как привлечь первых зрителей и сделать их постоянной аудиторией.





Нурболат Жомарт, 26 лет, город — Павлодар, учитель информатики, стример, @ baltabaevich

О себе





Я давно занимаюсь видеосъемкой — когда-то снимал вайны, вел канал на YouTube. Сначала делал простые нарезки, со временем повышал навыки. Когда наступила пандемия, работал на фрилансе, выполнял заказы онлайн. От скуки скачал на ноутбук CS:GO — игру, в которую играл еще в детстве. Меня заинтересовало комьюнити — оно многогранное, понравилось общение с иностранцами.

Однажды снял игру на видео и выложил в Instagram. Друзья и знакомые оценили положительно, поэтому продолжил снимать и публиковать. Тогда один из друзей, у которого крупный канал на YouTube, дал совет выкладывать ролики на эту платформу. В это время у меня еще не было основной работы, и я делал видео каждый день. Так набрал первых подписчиков.

Об аудитории





В первое время я знал каждого подписчика в лицо. Заходил в профиль, интересовался, кто меня смотрит. Помню, как записывал количество людей, которые подписались на канал за день.

Сегодня на YouTube у меня больше 26 000 подписчиков. По большей части это молодежь, преимущественно мужского пола, в возрасте 18-20 лет. Считаю их образованными ребятами. Они понимают все мои отсылки и интеллектуальные шутки.

В первое время привлекал подписчиков через рекламу. Также делал кликбейтные названия, связанные с Казахстаном. Со временем понял, какие заголовки работают, как прописывать теги.

TikTok — один из самых полезных инструментов для привлечения зрителей

Рекламу необходимо запускать стабильно. Лучше всего составить график и по нему выпускать ролики. При этом содержание должно оправдывать название. Если этого не будет, можно быстро потерять доверие людей.

TikTok — один из самых полезных инструментов для привлечения зрителей. Считаю, что там главное — количество. Один из тиктоков «залетит» и принесет определенную популярность.

Если каждые три дня выкладывать ролик, который досматривает до конца хотя бы половина зрителей — рано или поздно наберете большую аудиторию. Дело в том, что на YouTube важны дисциплина и постоянство. Тут работает правило: «с глаз долой — из сердца вон».

Удержать зрителя сложнее, чем привлечь. У людей большой выбор контента, поэтому нельзя снижать качество. Считаю, что аудитория остается тогда, когда привязывается к личности. Поэтому лучше всего включать веб-камеру, показывать лицо. Также советую придумать такой ник, который бы продвигал личный бренд — у меня это отчество. Иногда можно проводить конкурсы, например на скины.

Об индустрии стриминга





В Казахстане стримерство пока не получило должного развития. Люди не хотят делать коллаборации, хотя это хорошо влияет на развитие. В мире распространена практика, когда стримеры создают совместный контент. Думаю, мы придем к этому в скором времени.

Сейчас развивается киберспорт, а вместе с ним и индустрии стриминга.

Советы начинающим





Надо пробовать. Кто-то может смешно шутить или хорошо играть. Кто-то наоборот, играет так плохо, что это весело смотреть. Стримерство — довольно справедливое занятие. Если делать качественно, то все получится.

Даже если не знаете каких-то вещей, все равно стоит начать. Разберетесь в процессе, заодно наберете аудиторию. Возможно, спустя год у вас будет несколько тысяч подписчиков, и вы будете рады, что начали сегодня.

Бакытжан Калдымурынов, 22 года, город — Алматы, стример, vk

О себе





Идея заняться стримерством зародилась у меня еще в десятом классе, но тогда мой компьютер не позволял заниматься таким творчеством. На первом курсе университета в 2017 году мне приобрели ноутбук «для учебы». Моя первая мысль, тогда: «Теперь буду стримить».

Об аудитории





Первые зрители нашли меня случайно. Я играю в Dota 2, обычная аудитория здесь — начинающие игроки. В первое время делал громкие названия стримов, чтобы они были им интересны.

Сейчас моя аудитория — это игроки, которые смотрят меня с самого начала. Они выросли в уровне игры благодаря стримам.

Сегодня стримеры стали неотъемлемой частью медиа-пространства

Я понимал, что для привлечения зрителей нужно вовлекать другие платформы, на которых люди часто проводят время. После трех-четырех месяцев активных трансляций создал YouTube-канал, где выпускал обучающие и развлекательные ролики. Также часто принимал участие в коллаборациях с другими блогерами, которые звали в свои выпуски.

Об индустрии стриминга





Сегодня стримеры стали неотъемлемой частью медиа-пространства. Они общаются со зрителями через экран, влияют на их образ мышления и мировоззрение.

В Казахстан идея стримерства приходит постепенно. Пока не все могут сразу понять, что это вообще такое. При этом появляются новые платформы, которые помогают в развитии. К примеру, я сотрудничаю с Pinger.Pro. Они вовлекают меня в разные проекты, где есть возможность показать навыки. Для меня это дополнительный опыт.

Советы начинающим





Не бойтесь заниматься тем, что вам нравится. Однако перед началом хорошенько подумайте, в чем вы сильны. Главное — любить то, что делаете.