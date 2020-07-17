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Что важно знать о дистанционном образовании: плюсы и минусы
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Сегодня в 12:50

Что важно знать о дистанционном образовании: плюсы и минусы

Бауржан Касымбергебаев, президент университета «Синергия» в Казахстане, @baurzhan_kassymbergebayev

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Поговорим о явных преимуществах и о том, чего студент точно не получит при дистанционном обучении в сравнении с очным.

При поступлении каждый абитуриент узнает про преимущества и недостатки выбранного им или его родителями университета. На ближайшие годы тема дистанционного образования будет одной из самых актуальных для обсуждения. Старшее поколение начало понимать, что дистанционное обучение — это не страшно, и детям уже легче вести переговоры с родителями по поводу поступления на online-формат.


​Для начала о плюсах:

— возможность обучаться в любое время в любом месте. Студенты, обучающиеся на дистанционном отделении, имеют возможность составлять график самостоятельно, без привязки к месту обучения. Это большое преимущество для современной молодежи

— возможность обучаться в своем темпе. Учащимся дистанционно не нужно беспокоиться о том, что они отстанут от своих однокурсников. Всегда можно вернуться к изучению более сложных вопросов, несколько раз посмотреть видеолекции, перечитать переписку с преподавателем, изученные ранее темы можно пропустить. Главное, успешно проходить промежуточные и итоговые аттестации

— учеба без отрыва от основной деятельности. Дистанционно можно легко совмещать работу с учебой, это дает большие возможности для наработки опыта

— преподаватели-практики. Большая проблема традиционного образования — преподаватели-теоретики, которые никогда не занимались бухгалтерией, продажами или бизнесом самостоятельно. А дистанционный формат славится большим количеством преподавателей-практиков, которые на своем примере «набили шишки» и смогут помочь выпускникам, как этого избежать

— доступность учебных материалов. Студентам на дистанционном неизвестна проблема с недостатком учебников или методических материалов. Доступ ко всей литературе открывается автоматически при зачислении студента, и он может просматривать материалы неограниченное количество раз и в любое нужное время

— дистанционное образование дешевле. В сравнении с традиционным, дистанционное обучение по статистике в разы дешевле. Это происходит по причине того, что с оплат дистанционного обучения вуз не берет суммы на амортизацию зданий, ежемесячное содержание большого количества преподавателей и обслуживающего персонала. Студент по факту платит только за получаемые знания.


Плюсов много, и я не сказал про все из них. Но это не отменяет того, что дистанционное образование подходит не для всех и имеет не только достоинства, но и недостатки:

— нужна самостоятельность и дисциплина. Студент на дистанционном обучении самостоятельно изучает учебные материалы и сам несет ответственность за свое обучение. Его не контролируют преподаватели с таким же усердием, что и на очном

— дистанционное образование не развивает коммуникабельность, если студент нигде не работает. На мой взгляд, навыки успешных переговоров — одно из самых важных умений современной молодежи, которому нужно научиться. Если студент не будет коммуницировать с людьми и не будет уметь работать в команде, в дальнейшем на работе ему придется тяжело

— недостаток практики, если студент не работает параллельно. Дистанционный формат больше подходит для успешных, активных, уверенных в себе людей, у которых нет много времени на то, чтобы сидеть на парах, которые занимаются образованием параллельно с основной деятельностью

— недостаточная компьютерная грамотность. К сожалению, не во всех городах и отдаленных регионах есть доступ к интернету и техника для обучения, а также есть люди разных возрастов и статусов, у которых есть техника, но они не умеют ей пользоваться

— есть специальности, которые невозможно изучать на дистанционном отделении. Например: физическая подготовка, медицина, авиация или живопись. По этим направлениям лучше всего учиться на очном отделении, так как они требуют непрерывного теоретического и практического обучения, а также прохождения практики при университете.

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​Дистанционное обучение неизбежно заставит студентов сражаться с самым суровым противником — собственной ленью. Если вы к этому поединку не готовы, лучше не начинайте бой.

Если вы действительно хотите быстро расти по карьерной лестнице, быть успешным, финансово независимым и самостоятельным, то дистанционный формат для вас.

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#образование #синергия #вузы #дистанционноеобразование
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