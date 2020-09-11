Что такое ЗОЖ-бренд Wonderlab, и каких 2 ингредиентов нужно избегать в косметике

Лаура Галиева, родной город — Уральск, основатель компании-туроператор KazUnion и ЗОЖ-бренда Wonderlab @wonderlab_cosmetics, @laura_galiyeva





О ЗОЖ-бренде Wonderlab





Когда несколько лет назад я почти год жила в Москве, я познакомилась с молодым технологом в «Сколково». Она рассказала мне все закулисные истории о том, что находится в баночках, за что мы платим, какие ингредиенты химически агрессивные, а какие натуральные и дают необходимый результат. Меня это сильно захватило, и сошлись два главных момента:

— честность: для меня важна открытость и прозрачность любого создаваемого бренда

— здоровый образ жизни, а это в том числе и про экологичное отношение к себе, чтобы пользоваться не всем подряд, что рекламируют, а осознанно подходить к выбору.

В первую очередь, я создавала Wonderlab для таких, как я, обычных девушек, которые не понимают, что есть во всех этих баночках.

Меня волновала проблема с выпадением волос, и первое, что мы создали — это шампуни. Потом появились средства для тела и позднее для лица.





Каждый наш шампунь решает определенную проблему. Мы узнали, что проблема №1 в мире — проблема выпадения волос. Первый фактор, почему волосы начинают выпадать — ежедневное мытье головы средствами с добавлением химически агрессивных веществ. У масс-маркетных средств стоимостью в пределах до 1000 тенге примерно одинаковый состав: вода, SLS в большом количестве, потому что это пенно-моющее вещество, чтобы смывалась грязь. Но пену можно делать разным способом. Можно ее производить из веществ на растительной основе, например, мы используем активное пенное вещество, которое произведено на основе кокосового масла. Или можно брать дешевое вещество из химикатов. Это разные вещи.

Вторая большая проблема, с которой к нам обращаются — сухие безжизненные волосы с секущимися кончиками. И третья проблема — перхоть. Для каждой проблемы есть свой шампунь со специальным ингредиентом, который работает для того, чтобы был необходимый результат.





Как выбрать натуральную косметику





Есть два важных ингредиента, которые легко запомнить и нужно избегать:

— SLS и SLES. Обычно если их нет, то бренд указывает это на упаковке

— силиконы. Если мы говорим про средства для лица, тела, рук, волос, силикон — вещество, которое при нанесении создает эффект пленки, и кожа или волосы становятся гладкими и шелковистыми. В основном используют дешевые силиконы, которые плохо смываются, накапливаются, из-за этого волос умирает изнутри.

Если этих двух компонентов нет, можно пробовать косметику, смотреть, подходит она вам или нет с точки зрения результата.





О здоровом образе жизни и экологии





Тренд на ЗОЖ — есть, тренд на натуральность, по-моему мнению, небольшой. При этом мы понимаем, что смотрим на Запад, и тренды, которые есть там, все равно приходят к нам и начинают расти. Но пока экономическое благосостояние людей будет низким, им будет некогда думать о таких вещах, как экология и ЗОЖ. У людей стоит главный вопрос — выжить. Чем выше благосостояние человека, тем больше он начинает по пирамиде Маслоу задумываться о себе: зачем я это потребляю и зачем я столько потребляю.

Три года назад, когда я исследовала рынок перед запуском ЗОЖ-бренда, у меня было ощущение, что все будет очень тяжело

Три года назад, когда я исследовала рынок перед запуском ЗОЖ-бренда, у меня было ощущение, что все будет очень тяжело. Потому что в Казахстане здоровый образ жизни отражался только в спорте. Со спортом у нас все хорошо, со всем остальным плохо. Про вопросы экологии говорят единицы, другие могут подхватить эту тему, но пока мало в ней разбираются. Много тех, кто на этом хайпует.

Но в последнее время я стала часто встречать людей, которые озабочены этими вопросами. Один из ярких примеров — Халида, молодой эколог, которая недавно запустила большой проект по экоинициативе. Халида передает через искусство фотографии проблемы экологии, пишет научные статьи и через инфографику распространяет правильные идеи среди населения. Марина Шарипова, основатель книжного блога I BOOK YOU, пишет про разделение мусора. Мы записали с ней видеоинтервью на эту тему. А с командой My Tazalyk в Алматы мы запускаем совместную акцию. Такими небольшими совместными действиями и усилиями мы можем оказывать большее влияние, нежели каждый будет делать что-то по отдельности.