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Что такое микропластик, и так ли он опасен для вашего здоровья
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29.12.2020

Что такое микропластик, и так ли он опасен для вашего здоровья

Проблема распространения микропластика беспокоит людей во всем мире, особенно жителей регионов, расположенных на берегу океана. Давайте разберемся, стоит ли вам волноваться, если вы живете вдали от линии прибоя. И вообще, так ли опасен микропластик, как принято считать.


Что такое микропластик, и откуда он берется


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Микропластиком называют крохотные — меньше 5 мм — кусочки пластмассы, которые окружают нас повсюду. Они есть в морской, пресной и водопроводной воде, на земле и под землей. Микропластик есть и в нашей пище. Больше всего — в рыбе и морепродуктах, однако недавно ученые обнаружили его и в желудках мексиканских кур.

Источников микропластика много. Часто производители добавляют микрогранулы в гели для душа или зубные пасты. Частицы отслаиваются от синтетической одежды во время стирки или с шин автомобилей, которые колесят по шоссе. Кроме того, микропластик образуется в результате разложения мусора, гниющего на свалках и на поверхности воды. Микропластик может попасть в организм человека с пищей или водой.


Опасен ли микропластик для здоровья людей


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Пластик наверняка есть в вашем организме. Получить его можно из разных источников — например, миллиарды кусочков пластика попадают в организм человека из чайных пакетиков. Однако главный источник микропластика — пресная вода: человек может получать с питьевой водой от 4 до 90 тысяч микропластиковых частиц в год.

Однако, судя по данным Всемирной организации здравоохранения, убедительных доказательств того, что микропластик из воды вреден для здоровья, нет. Сотрудники ВОЗ посчитали, что 52 научные статьи, посвященные вреду микропластика для людей, недостаточно убедительны, чтобы всерьез считать микропластик новой угрозой для человечества.


Почему тогда микропластик считают проблемой


Вот только несколько причин — на самом деле угроз может быть намного больше, но ученые еще проанализировали далеко не все.

1. Потенциальная опасность для людей все-таки существует. Например, иммунная система человека может принять крохотные частицы пластика за микробов и запустить разрушительную воспалительную реакцию. Кроме того, попавшие в организм кусочки пластика продолжают разлагаться — а продукты их распада токсичны для человека.

2. На частицах микропластика скапливаются микробы. Состав микробов в пленке на частицах микропластика отличается от состава такой же пленки на природных объектах — среди них встречаются в том числе и вредные для здоровья человека. Не исключено, что «гастроэнтеритная» бактерия Campylobacter jejuni, которую нашли на частицах микропластика из реки, способна путешествовать с ними на большие расстояния.

3. Микропластик вредит морским животным. Например, медузам, рыбам, черепахам и птицам. Накапливаясь в организме, микропластик забивает кишечник животных и отключает у них чувство голода. Это замедляет рост, мешает нормально размножаться и может привести к гибели от истощения.

4. Микропластик способен навредить и наземным животным. Хотя эта область слабо изучена, уже известно, что он способен убивать червей в почве.


Есть ли способы борьбы с микропластиком


Отчасти природа уже научилась справляться с микропластиком — например, перерабатывать мелкое пластиковое крошево способны некоторые бактерии. Однако без помощи человека природа не справится. Если ничего не предпринимать, к 2030 году человечество накопит 111 миллионов тонн пластиковых отходов, для переработки которых не хватит производственных мощностей и инфраструктуры.

Прямо сейчас человечество учится очищать сточные воды — основной источник загрязнения планеты микропластиком. Для этого необходимы специальные заводы: чтобы избавиться от крошечных частиц, нужно, чтобы вода прошла как минимум три ступени очистки. Есть и другие способы. Например, ирландский подросток Фионн Феррайра нашел способ удалять из воды более 88% микропластика. Для этого он предлагает использовать магнитную жидкость, способную прилипать к пластиковым микрочастицам.

Каждый человек может помочь справиться с этой проблемой. Например, сократив ежедневное использование пластика. Сделать это просто: для начала достаточно отказаться от пластиковых пакетов и перейти на экосумки. Можно также перестать покупать воду в пластиковых бутылках и завести многоразовые емкости для напитков. А еще не покупать зубные пасты и гели для душа, в которых содержатся частицы микропластика.


Источник: the-challenger.ru

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#экология #пластик #осознанноепотребление #микропластик
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