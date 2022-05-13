Что такое Gap year и чем он может помочь. Опыт и мнение подростков

Познакомились с четырьмя молодыми людьми и узнали, как они провели Gap year, в чем его преимущества и какие есть недостатки.





Аяжан Абдимаш, 19 лет, город — Астана, администратор в КДЛ «Олимп»





О Gap year





После окончания школы я взяла Gap year. Причина была простая. Меня не удовлетворяли те университеты, в которые я поступила. Они либо не давали полный грант, либо не совсем подходили мне по специальности.

Чтобы не терять время зря, устроилась на работу, которая связана с моей будущей деятельностью — медициной. В КДЛ «Олимп» я работала с анализами и пациентами. Узнала много интересного.

Еще в этом году я пересдала все необходимые экзамены: SAT для подачи документов в США и test DAF для Германии.

Что дал академический отпуск





Благодаря свободному году я поняла, что не стоит концентрироваться на чем-то одном. Изначально я рассматривала для обучения только США и поступала именно туда. Но теперь понимаю, что в сфере медицины вузы Германии намного лучше. Поэтому учусь онлайн в Studienkolleg — это foundation для поступления в Германию.

В том, чтобы брать Gap year, есть свои преимущества. Я убедилась, что медицина — это именно то, чем я хочу заниматься в будущем. Из недостатков для студентов медицинских школ это то, что мы и так учимся семь лет, а с Gap year ты тратишь дополнительный год. Бывает тяжело морально, когда все друзья где-то учатся, а ты будто бездельничаешь.

Я бы не рекомендовала всем подряд брать академический отпуск. Если ты поступил в хороший университет и знаешь, чем хочешь заниматься, то не нужно тратить год. Но если есть сложности, например, семейные или финансовые, то этот год поможет уладить проблемы и найти наилучшее решение.

Влад Ким, 19 лет, город — Бишкек, @vladkmm





О Gap year





Я учился в Гимназии-комплексе №26 с углубленным изучением французского языка. Окончил школу в 2021 году.

Gap year взял для себя, чтобы определиться: что хочу делать дальше, куда и на кого поступать. Год прошел незаметно. Я работал и учился. Понял, что все, что ни делается — к лучшему.

Что дал академический отпуск





Говорят, что Gap year — это потеря времени, но я так не считаю. За год можно много к чему прийти и о многом подумать. Это лучше, чем целый год учиться по специальности и понять, что она тебе не нравится.

Я бы рекомендовал этот опыт людям, которые к окончанию обучения в школе еще не знают, куда поступать и чем в дальнейшем заниматься. Многие поступают в высшие учебные заведения только потому, что надо, а не потому, что сами этого хотят.

В планах — наслаждаться жизнью, получать удовольствие от того, что я делаю.

Алтынай Бакбаева, 19 лет, город — Астана, студент, @_aurea_luna





О Gap year





Я окончила НИШ ФМН города Астана в 2021 году. Сделала выбор в пользу Gap year, чтобы окончательно определиться с будущей профессией, а также провести время с младшим братом, которому всего год. В это время я училась на Foundation в Назарбаев Университете.

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Тем, кто берет Gap year, я советую учиться на Foundation. Несмотря на то, что обучение легкое, вы не потеряете академические навыки и даже будете их развивать. Например, я прокачала навык написания исследовательских работ.

Как студенту, вам откроются новые возможности. Например, я проходила онлайн-вебинары от NURIS и Fab Lab по 3D моделированию, участвовала в кейс-чемпионатах.

Обучение поможет разобраться в себе, понять, чем вы хотите заниматься в жизни. Можно участвовать в разных клубах и волонтерских организациях, связанных с будущей профессией.

У Gap year есть и свои недостатки. Вы на год отстаете от сверстников. Пока ваши друзья будут полноценными студентами, вы еще год будете подавать документы в университеты и ждать письмо о зачислении. Но я не считаю это большим недостатком. Если вы используете этот год с пользой, то откроете для себя множество возможностей.

Это отличная возможность отдохнуть перед университетом, разобраться в себе, понять, зачем вам нужен диплом и обучение в университете.

Дониёр Эркинов , 19 лет , город — Наманган , Incoming electrical engineer, linkedin

О Gap year





Я родился и вырос в Намангане, городе, который находится в восточной части Узбекистана. Там окончил Президентскую школу летом 2021 года. Она похожа на школы НИШ в Казахстане.

Школа сфокусирована на изучении STEM дисциплин, поэтому в последние годы я был погружен в такие направления, как химия и физика. И в марте 2021 года поступил в Duke Kunshan University на факультет Natural Sciences. Это филиал известного университета, но в Китае.

Я взял Gap year, потому что Duke Kunshan University не предоставлял возможность учиться на кампусе. А так как мое основное направление обучения тесно связано со STEM, я принял решение не рисковать, обучаясь в онлайн режиме. Ведь помимо ресурсов университета, лабораторий, воркшопов, учеба онлайн лишала бы самого главного в жизни студента — возможности нетворкинга с остальными студентами и студенческого опыта за границей.

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Во время Gap year я получал прикладные навыки для дальнейшей карьеры. Получил возможность на грантовой основе обучиться в лучшей IT-школе Узбекистана — PDP Academy. Она за короткий период готовит IT-специалистов.

Также я пересмотрел прошлогоднюю заявку и заново подал документы в другие вузы. Переписал весь материал и проделал огромную работу, чтобы увеличить свои шансы. Заявка была сильная, но была отвергнута университетами США. Я был расстроен, даже чуть не был исключен из IT-школы из-за неуспеваемости.

В результате я снова подал документы в университеты, которые ранее входили в мой план «B». Благодаря поддержке близких и вере в свои силы поступил в Minerva University.

Я по-прежнему посвящаю примерно восемь часов в день на изучение программирования. Думаю, это поможет мне во время учебы и поиска стажировки. Без Gap year я бы этого точно не добился.

Понял, что не всегда все идет по плану. Поэтому нужно иметь запасной вариант.

Развил новые навыки. Осознал, что, когда занимаешься чем-то, нужно не только получать удовольствие, но и положительно влиять на окружающих.

Если вы берете Gap year, подумайте, для чего вам нужно обучаться в том или ином университете. Найдите то направление, которое будет мотивировать вас расти дальше.