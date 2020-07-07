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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Что смотреть в июле: самые ожидаемые сериалы
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Сегодня в 10:50

Что смотреть в июле: самые ожидаемые сериалы

«Монахиня-воин», 2 июля




Приключенческий сериал рассказывает о девушке, которая оказывается втянута в древнюю войну таинственного ордена с силами зла.

«Ангелина», 15 июля




Обычная девушка из Польши в поисках лучшей жизни переехала в США и в 1980-х годах стала легендой и звездой Лос-Анджелеса.

«Достаточно близко», 9 июля




Новый анимационный сериал расскажет о семье миллениалов из Лос-Анджелеса, которые вынуждены справляться с трудностями.

«Ее голос», 10 июля




Романическая комедия, где главная героиня — молодая девушка-музыкант пытается добиться своей мечты в Нью-Йорке.

«Дивный новый мир», 15 июля




Действие фантастического сериала происходит в далеком будущем, где человечество разбито на касты. Обычная молодая пара Лондона уезжает за пределы города и попадает в эпицентр кровопролитного восстания.

«Проклятая», 17 июля




В центре сюжета девушка Владычица Озера, обладающая магическими способностями, и волшебник Мерлин помогают королю Артуру обрести меч и трон.

«Алиенист: Ангел Тьмы», 19 июля




Второй сезон мистической драмы расскажет новую историю со старыми персонажами. Сара открыла свое детективное агентство, Джон стал репортером, доктор Крайцлер по-прежнему работает психологом-алиенистом. Троица вновь объединяется, чтобы найти похищенную маленькую дочь испанского консула.

«Академия «Амбрелла», 31 июля




Продолжение одного из самых популярных сериалов в истории Netflix посвящено группе супергероев, которые воссоединились после смерти приемного отца. Действие второго сезона будет происходить в 1960-х годах. Супергероям предстоит снова спасти мир и изменить историю США.


Источник фотографии: film.ru

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