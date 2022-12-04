Что смотреть на выходных: 40 фильмов и сериалов, которые вышли этой осенью

Собрали главные онлайн-новинки сентября, октября и ноября: самые интересные фильмы и сериалы.





«Кольца власти», «Киберпанк» и «Ардор»: онлайн-новинки, которые вышли в сентябре

«Любовь на вилле»

Стриминговый сервис: Netflix

Долгожданная поездка Джули в Верону оборачивается неприятным сюрпризом: на вилле, которую она арендовала, уже поселился нахальный, но привлекательный незнакомец. Романтическая комедия с Кэт Грэм и Томом Хоппером в главных ролях.





«Пиноккио»

Стриминговый сервис: Disney+

Новое переосмысление повести о деревянной кукле Пиноккио, которой предстоит пройти через захватывающее приключение, чтобы стать настоящим мальчиком. Режиссером картины выступил Роберт Земекис, а среди актеров можно найти Тома Хэнкса и Джозефа Гордон-Левитта.





«Конец дороги»

Стриминговый сервис: Netflix

«Конец дороги» расскажет о вдове, которая недавно потеряла работу и решила переехать с семьей, чтобы начать новую и лучшую жизнь. В главной роли — певица Куин Латифа.

Больше фильмов и сериалов по ссылке.

«Шантарам», «Ночной оборотень» и «Клуб полуночников»: онлайн-новинки, которые вышли в октябре

«Восточный Нью-Йорк»

Стриминговый сервис: CBS

Сериал рассказывает о капитане полиции Восточного Нью-Йорка Регине Хейвуд. Ей придется руководить разнообразной группой офицеров и детективов, не все из которых согласны использовать ее «творческие» методы работы.





«Интервью с вампиром»

Стриминговый сервис: AMC

Сериал снят по мотивам одноименного романа Энн Райс. Конец XVIII века, Новый Орлеан. Молодой аристократ Луи знакомится с загадочным Лестатом. Позднее тот обращает героя в вампира и дарит ему бессмертие.





«Клуб полуночников»

Стриминговый сервис: Netflix

Сериал расскажет о группе неизлечимо больных, которые собираются в полночь, чтобы рассказать друг другу страшные истории. Вскоре они заключают сделку: тот, кто уйдет первым, свяжется с другими из могилы.

Больше фильмов и сериалов по ссылке.

«Энола Холмс 2», «1899», «Уэнсдэй» и еще 17 онлайн-новинок, которые вышли в ноябре

«Мой полицейский»

Стриминговый сервис: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video представит долгожданную экранизацию одноименной книги. Одну из главных ролей сыграл Гарри Стайлз.





«Энола Холмс 2»

Стриминговый сервис: Netflix

Netflix наконец выпускает продолжение нашумевшей истории о сестренке Шерлока Холмса.





«Мост через озеро»

Стриминговый сервис: Apple TV+

Линси работает в корпусе инженеров Армии США. После того как ее автомобиль подрывается на мине, она проходит реабилитацию и возвращается домой в Новый Орлеан.

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