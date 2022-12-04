Что смотреть на выходных: 40 фильмов и сериалов, которые вышли этой осенью

Собрали главные онлайн-новинки сентября, октября и ноября: самые интересные фильмы и сериалы.
«Кольца власти», «Киберпанк» и «Ардор»: онлайн-новинки, которые вышли в сентябре
«Любовь на вилле»
Стриминговый сервис: Netflix
Долгожданная поездка Джули в Верону оборачивается неприятным сюрпризом: на вилле, которую она арендовала, уже поселился нахальный, но привлекательный незнакомец. Романтическая комедия с Кэт Грэм и Томом Хоппером в главных ролях.
«Пиноккио»
Стриминговый сервис: Disney+
Новое переосмысление повести о деревянной кукле Пиноккио, которой предстоит пройти через захватывающее приключение, чтобы стать настоящим мальчиком. Режиссером картины выступил Роберт Земекис, а среди актеров можно найти Тома Хэнкса и Джозефа Гордон-Левитта.
«Конец дороги»
Стриминговый сервис: Netflix
«Конец дороги» расскажет о вдове, которая недавно потеряла работу и решила переехать с семьей, чтобы начать новую и лучшую жизнь. В главной роли — певица Куин Латифа.
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«Шантарам», «Ночной оборотень» и «Клуб полуночников»: онлайн-новинки, которые вышли в октябре
«Восточный Нью-Йорк»
Стриминговый сервис: CBS
Сериал рассказывает о капитане полиции Восточного Нью-Йорка Регине Хейвуд. Ей придется руководить разнообразной группой офицеров и детективов, не все из которых согласны использовать ее «творческие» методы работы.
«Интервью с вампиром»
Стриминговый сервис: AMC
Сериал снят по мотивам одноименного романа Энн Райс. Конец XVIII века, Новый Орлеан. Молодой аристократ Луи знакомится с загадочным Лестатом. Позднее тот обращает героя в вампира и дарит ему бессмертие.
«Клуб полуночников»
Стриминговый сервис: Netflix
Сериал расскажет о группе неизлечимо больных, которые собираются в полночь, чтобы рассказать друг другу страшные истории. Вскоре они заключают сделку: тот, кто уйдет первым, свяжется с другими из могилы.
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«Энола Холмс 2», «1899», «Уэнсдэй» и еще 17 онлайн-новинок, которые вышли в ноябре
«Мой полицейский»
Стриминговый сервис: Amazon Prime Video
Amazon Prime Video представит долгожданную экранизацию одноименной книги. Одну из главных ролей сыграл Гарри Стайлз.
«Энола Холмс 2»
Стриминговый сервис: Netflix
Netflix наконец выпускает продолжение нашумевшей истории о сестренке Шерлока Холмса.
«Мост через озеро»
Стриминговый сервис: Apple TV+
Линси работает в корпусе инженеров Армии США. После того как ее автомобиль подрывается на мине, она проходит реабилитацию и возвращается домой в Новый Орлеан.
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