«Энола Холмс 2», «1899», «Уэнсдэй» и еще 17 онлайн-новинок, которые стоит посмотреть в ноябре

Лучшее, что можно сделать после тяжелого рабочего дня — заварить кофе, укрыться одеялом и посмотреть сериал. Собрали для вас 20 самых интересных новинок, которые стоит ждать в ноябре.
Фильмы
«Мой полицейский»
Стриминговый сервис: Amazon Prime Video
Дата премьеры: 4 ноября
Amazon Prime Video представит долгожданную экранизацию одноименной книги. Одну из главных ролей сыграл Гарри Стайлз.
«Энола Холмс 2»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата премьеры: 4 ноября
Netflix наконец выпускает продолжение нашумевшей истории о сестренке Шерлока Холмса.
«Мост через озеро»
Стриминговый сервис: Apple TV+
Дата премьеры: 4 ноября
Линси работает в корпусе инженеров Армии США. После того как ее автомобиль подрывается на мине, она проходит реабилитацию и возвращается домой в Новый Орлеан.
«Селена Гомес: Мой разум и я»
Стриминговый сервис: Apple TV+
Дата премьеры: 4 ноября
Взлеты и падения в жизни певицы и актрисы.
«Незабываемое Рождество»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата премьеры: 10 ноября
По сюжету, героиня Линдси Лохан в буквальном случае слетела с горы на лыжах и получила амнезию. К счастью, неподалеку были отзывчивые люди. В результате девушка оказывается в доме неудачливого вдовца и его дочери.
«Чудо»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата премьеры: 16 ноября
Экранизация романа Эммы Донохью об одиннадцатилетней девочке, которая несколько месяцев обходится без еды, но чувствует себя здоровой.
«Люди, которых мы ненавидим на свадьбе»
Стриминговый сервис: Amazon Prime Video
Дата премьеры: 18 ноября
Маму, дочку и сына пригласили на свадьбу дальней родственницы. Выросшие на двух разных частях света, родственники учатся любить друг друга.
«Страна снов»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата выхода: 18 ноября
Обычная сказка перед сном, которая превратилась в невероятное приключение.
«Микки: Мышиная история»
Стриминговый сервис: Disney+
Дата выхода: 18 ноября
Документальный фильм от Джеффа Малмберга.
«В духе Рождества»
Стриминговый сервис: Apple TV+
Дата выхода: 18 ноября
Современное музыкальное переосмысление классической рождественской повести «Рождественская песнь в прозе».
«Странный мир»
Стриминговый сервис: Disney+
Дата выхода: 23 ноября
Семейство исследователей путешествует вглубь неизведанных и опасных земель, населенных фантастическими существами.
Сериалы
«Титаны», 4 сезон
Стриминговый сервис: HBO Max
Дата выхода: 3 ноября
Супергероика всегда была, есть и будет в топе. А добавив к этому интересный каст, хороший сценарий и классную съемку, мы получим крутой проект, который стоит посмотреть.
«Корона», 5 сезон
Стриминговый сервис: Netflix
Дата выхода: 7 ноября
Культовый исторический сериал подходит к логичному завершению.
«Телепузики»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата выхода: 14 ноября
Перезапуск культового детского шоу.
«Флейшман в беде»
Стриминговый сервис: Hulu
Дата выхода: 17 ноября
Тоби Флейшман в разводе. Он скачивает приложение для знакомств и наслаждается свободой. Пока его бывшая жена Рэйчел не исчезает.
«1899»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата выхода: 17 ноября
Группа европейских мигрантов покидает Лондон на пароходе, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. Новый триллер от Netflix.
«Кто-то»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата выхода: 18 ноября
Однажды происходит убийство, связанное с приложением «Кто-то». Подруги проводят расследование и сталкиваются с архитектором Юн-о.
«Уэнсдэй»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата выхода: 23 ноября
Уэнсдэй, дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, учится в академии Nevermore. Ей предстоит освоить экстрасенсорные способности, чтобы остановить местного серийного убийцу.
«Эхо-3»
Стриминговый сервис: Apple TV+
Дата выхода: 23 ноября
Ученая Эмбер Чесборо пропадает на границе Колумбии и Венесуэлы, ее брат и муж — элитные спецназовцы армии США — пытаются найти ее.
«Уиллоу»
Стриминговый сервис: Disney+
Дата выхода: 30 ноября
Уиллоу Юфгуд — фермер и волшебник, живущий в деревушке среди своего сказочного народа нелвинов. Однажды он находит новорожденную девочку и забирает ее к себе.