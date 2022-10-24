«Энола Холмс 2», «1899», «Уэнсдэй» и еще 17 онлайн-новинок, которые стоит посмотреть в ноябре

Лучшее, что можно сделать после тяжелого рабочего дня — заварить кофе, укрыться одеялом и посмотреть сериал. Собрали для вас 20 самых интересных новинок, которые стоит ждать в ноябре.







Фильмы

«Мой полицейский»

Стриминговый сервис: Amazon Prime VideoДата премьеры: 4 ноября

Amazon Prime Video представит долгожданную экранизацию одноименной книги. Одну из главных ролей сыграл Гарри Стайлз.





«Энола Холмс 2»

Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 4 ноября

Netflix наконец выпускает продолжение нашумевшей истории о сестренке Шерлока Холмса.





«Мост через озеро»





Стриминговый сервис: Apple TV+

Дата премьеры: 4 ноября

Линси работает в корпусе инженеров Армии США. После того как ее автомобиль подрывается на мине, она проходит реабилитацию и возвращается домой в Новый Орлеан.





«Селена Гомес: Мой разум и я»





Стриминговый сервис: Apple TV+

Дата премьеры: 4 ноября

Взлеты и падения в жизни певицы и актрисы.





«Незабываемое Рождество»





Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 10 ноября

По сюжету, героиня Линдси Лохан в буквальном случае слетела с горы на лыжах и получила амнезию. К счастью, неподалеку были отзывчивые люди. В результате девушка оказывается в доме неудачливого вдовца и его дочери.





«Чудо»





Стриминговый сервис: Netflix



Дата премьеры: 16 ноября

Экранизация романа Эммы Донохью об одиннадцатилетней девочке, которая несколько месяцев обходится без еды, но чувствует себя здоровой.





«Люди, которых мы ненавидим на свадьбе»





Стриминговый сервис: Amazon Prime Video

Дата премьеры: 18 ноября

Маму, дочку и сына пригласили на свадьбу дальней родственницы. Выросшие на двух разных частях света, родственники учатся любить друг друга.





«Страна снов»





Стриминговый сервис: Netflix

Дата выхода: 18 ноября

Обычная сказка перед сном, которая превратилась в невероятное приключение.





«Микки: Мышиная история»





Стриминговый сервис: Disney+

Дата выхода: 18 ноября

Документальный фильм от Джеффа Малмберга.





«В духе Рождества»





Стриминговый сервис: Apple TV+

Дата выхода: 18 ноября

Современное музыкальное переосмысление классической рождественской повести «Рождественская песнь в прозе».





«Странный мир»





Стриминговый сервис: Disney+

Дата выхода: 23 ноября

Семейство исследователей путешествует вглубь неизведанных и опасных земель, населенных фантастическими существами.

Сериалы

«Титаны», 4 сезон





Стриминговый сервис: HBO Max

Дата выхода: 3 ноября

Супергероика всегда была, есть и будет в топе. А добавив к этому интересный каст, хороший сценарий и классную съемку, мы получим крутой проект, который стоит посмотреть.





«Корона», 5 сезон





Стриминговый сервис: Netflix

Дата выхода: 7 ноября

Культовый исторический сериал подходит к логичному завершению.





«Телепузики»





Стриминговый сервис: Netflix

Дата выхода: 14 ноября

Перезапуск культового детского шоу.





«Флейшман в беде»





Стриминговый сервис: Hulu

Дата выхода: 17 ноября

Тоби Флейшман в разводе. Он скачивает приложение для знакомств и наслаждается свободой. Пока его бывшая жена Рэйчел не исчезает.





«1899»





Стриминговый сервис: Netflix

Дата выхода: 17 ноября

Группа европейских мигрантов покидает Лондон на пароходе, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. Новый триллер от Netflix.





«Кто-то»





Стриминговый сервис: Netflix

Дата выхода: 18 ноября

Однажды происходит убийство, связанное с приложением «Кто-то». Подруги проводят расследование и сталкиваются с архитектором Юн-о.





«Уэнсдэй»





Стриминговый сервис: Netflix

Дата выхода: 23 ноября

Уэнсдэй, дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, учится в академии Nevermore. Ей предстоит освоить экстрасенсорные способности, чтобы остановить местного серийного убийцу.





«Эхо-3»







Стриминговый сервис: Apple TV+

Дата выхода: 23 ноября

Ученая Эмбер Чесборо пропадает на границе Колумбии и Венесуэлы, ее брат и муж — элитные спецназовцы армии США — пытаются найти ее.





«Уиллоу»







Стриминговый сервис: Disney+

Дата выхода: 30 ноября

Уиллоу Юфгуд — фермер и волшебник, живущий в деревушке среди своего сказочного народа нелвинов. Однажды он находит новорожденную девочку и забирает ее к себе.