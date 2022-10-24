Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/91a/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/91a08f1335a1394866d24386107d47e1.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
enola-holms-2-1899-uensdey-i-esche-17-onlayn-novinok-kotorye-stoit-posmotret-v-noyabre
«Энола Холмс 2», «1899», «Уэнсдэй» и еще 17 онлайн-новинок, которые стоит посмотреть в ноябре
689
Главная
/
Возможности
/
Арт

22.10.2022

«Энола Холмс 2», «1899», «Уэнсдэй» и еще 17 онлайн-новинок, которые стоит посмотреть в ноябре

Лучшее, что можно сделать после тяжелого рабочего дня — заварить кофе, укрыться одеялом и посмотреть сериал. Собрали для вас 20 самых интересных новинок, которые стоит ждать в ноябре.


Фильмы

«Мой полицейский»

Стриминговый сервис: Amazon Prime Video

Дата премьеры: 4 ноября

Amazon Prime Video представит долгожданную экранизацию одноименной книги. Одну из главных ролей сыграл Гарри Стайлз.


«Энола Холмс 2»

Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 4 ноября

Netflix наконец выпускает продолжение нашумевшей истории о сестренке Шерлока Холмса.


«Мост через озеро»


Стриминговый сервис: Apple TV+

Дата премьеры: 4 ноября

Линси работает в корпусе инженеров Армии США. После того как ее автомобиль подрывается на мине, она проходит реабилитацию и возвращается домой в Новый Орлеан.


«Селена Гомес: Мой разум и я»


Стриминговый сервис: Apple TV+

Дата премьеры: 4 ноября

Взлеты и падения в жизни певицы и актрисы.


«Незабываемое Рождество»


Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 10 ноября

По сюжету, героиня Линдси Лохан в буквальном случае слетела с горы на лыжах и получила амнезию. К счастью, неподалеку были отзывчивые люди. В результате девушка оказывается в доме неудачливого вдовца и его дочери.


«Чудо»


Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 16 ноября

Экранизация романа Эммы Донохью об одиннадцатилетней девочке, которая несколько месяцев обходится без еды, но чувствует себя здоровой.


«Люди, которых мы ненавидим на свадьбе»


Стриминговый сервис: Amazon Prime Video

Дата премьеры: 18 ноября

Маму, дочку и сына пригласили на свадьбу дальней родственницы. Выросшие на двух разных частях света, родственники учатся любить друг друга.


«Страна снов»


Стриминговый сервис: Netflix

Дата выхода: 18 ноября

Обычная сказка перед сном, которая превратилась в невероятное приключение.


«Микки: Мышиная история»


Стриминговый сервис: Disney+

Дата выхода: 18 ноября

Документальный фильм от Джеффа Малмберга.


«В духе Рождества»


Стриминговый сервис: Apple TV+

Дата выхода: 18 ноября

Современное музыкальное переосмысление классической рождественской повести «Рождественская песнь в прозе».


«Странный мир»


Стриминговый сервис: Disney+

Дата выхода: 23 ноября

Семейство исследователей путешествует вглубь неизведанных и опасных земель, населенных фантастическими существами.

Сериалы

«Титаны», 4 сезон


Стриминговый сервис: HBO Max

Дата выхода: 3 ноября

Супергероика всегда была, есть и будет в топе. А добавив к этому интересный каст, хороший сценарий и классную съемку, мы получим крутой проект, который стоит посмотреть.


«Корона», 5 сезон


Стриминговый сервис: Netflix

Дата выхода: 7 ноября

Культовый исторический сериал подходит к логичному завершению.


«Телепузики»


Стриминговый сервис: Netflix

Дата выхода: 14 ноября

Перезапуск культового детского шоу.


«Флейшман в беде»


Стриминговый сервис: Hulu

Дата выхода: 17 ноября

Тоби Флейшман в разводе. Он скачивает приложение для знакомств и наслаждается свободой. Пока его бывшая жена Рэйчел не исчезает.


«1899»


Стриминговый сервис: Netflix

Дата выхода: 17 ноября

Группа европейских мигрантов покидает Лондон на пароходе, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. Новый триллер от Netflix.


«Кто-то»


Стриминговый сервис: Netflix

Дата выхода: 18 ноября

Однажды происходит убийство, связанное с приложением «Кто-то». Подруги проводят расследование и сталкиваются с архитектором Юн-о.


«Уэнсдэй»


Стриминговый сервис: Netflix

Дата выхода: 23 ноября

Уэнсдэй, дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, учится в академии Nevermore. Ей предстоит освоить экстрасенсорные способности, чтобы остановить местного серийного убийцу.


«Эхо-3»



Стриминговый сервис: Apple TV+

Дата выхода: 23 ноября

Ученая Эмбер Чесборо пропадает на границе Колумбии и Венесуэлы, ее брат и муж — элитные спецназовцы армии США — пытаются найти ее.


«Уиллоу»



Стриминговый сервис: Disney+

Дата выхода: 30 ноября

Уиллоу Юфгуд — фермер и волшебник, живущий в деревушке среди своего сказочного народа нелвинов. Однажды он находит новорожденную девочку и забирает ее к себе.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#премьера #новинки #сериалы #фильмы #чтосмотреть
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как прошел гала-ужин и мастер-класс от повара из Италии со звездой Мишлен
4041
Я участвовал в шоу «Танцы» на ТНТ. Танцоры о кастинге, конкуренции и наставниках
7340
«Наруто» и «Ходячий Замок Хаула»: кто переводит и озвучивает известные аниме и мульт...
2653
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.