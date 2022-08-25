«Кольца власти», «Киберпанк» и «Ардор»: онлайн-новинки, которые стоит посмотреть в сентябре

Осенние вечера — лучшее время, чтобы заварить чай, укрыться пледом и включить интересный сериал. В этом материале рассказываем об интересных новинках стриминговых платформ, которые скрасят ваши вечера.





Фильмы





«Любовь на вилле»





: Netflix

Дата премьеры: 1 сентября

Долгожданная поездка Джули в Верону оборачивается неприятным сюрпризом: на вилле, которую она арендовала, уже поселился нахальный, но привлекательный незнакомец. Романтическая комедия с Кэт Грэм и Томом Хоппером в главных ролях.





«Айви + Бин»

Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 2 сентября

Бин обнаруживает, что ее соседка Айви разбирается в магии. Вместе они придумывают заклинание, которое заставит старшую сестру Бин танцевать вечно.





«Пиноккио»

Стриминговый сервис: Disney+

Дата премьеры: 8 сентября

Новое переосмысление повести о деревянной кукле Пиноккио, которой предстоит пройти через захватывающее приключение, чтобы стать настоящим мальчиком. Режиссером картины выступил Роберт Земекис, а среди актеров можно найти Тома Хэнкса и Джозефа Гордон-Левитта.





«Конец дороги»

Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 9 сентября

«Конец дороги» расскажет о вдове, которая недавно потеряла работу и решила переехать с семьей, чтобы начать новую и лучшую жизнь. В главной роли — певица Куин Латифа.





«Плавучий дом»

Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 16 сентября

Во время летних каникул компания шестиклассников отправляется в старый дом, предназначенный под снос. Заигравшись, ребята попадают в аномалию и обнаруживают, что здание теперь находится посреди океана и дрейфует в неизвестном направлении.





«Величайший пивной забег»

Стриминговый сервис: Apple TV

Дата премьеры: 30 сентября

Комедийная драма о том, как ветеран пехоты, работающий в торговле принимает вызов: пробраться во Вьетнам и доставить товарищам их любимый напиток.

Сериалы

«Кольца власти»

Стриминговый сервис: Amazon Prime Video

Дата премьеры: 2 сентября

Несмотря на то, что наступили времена относительного мира, герои вынуждены противостоять возрождению зла в Средиземье. Повсюду — от самых мрачных глубин Мглистых гор до величественных лесов Линдона, захватывающего дух островного королевства Нуменор и самых дальних уголков мира — в каждом королевстве герои событий создают наследие, которое будет жить еще долго после их ухода.





«Маленькие женщины»

Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 3 сентября

Три сестры, которые находятся в сложном материальном положении, ввязываются в заговор, который затронет самых влиятельных людей. Современная адаптация романа Луизы Мэй Олкотт.





«Рик и Морти», 6 сезон

Стриминговый сервис: Adult Swim

Дата премьеры: 4 сентября

Сумасшедший ученый Рик и его наивный, капризный внук Морти возвращаются в новом сезоне. Больше приключений в разных эпохах и локациях.





«Суринам»

Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 9 сентября

У корейского бизнесмена в Суринаме начинаются проблемы с законом. В обмен на свободу ему предлагают посодействовать спецслужбам в поимке другого корейца, организовавшего в стране крупную сеть контрабанды.





«Киберпанк: Бегущие по краю»

Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 13 сентября

Экранизация истории во вселенной Cyberpank 2077 из созданной CD Project Red видеоигры. Здесь развивается отдельный сюжет. Он расскажет о молодом уличном беспризорнике, который соглашается стать наемником по прозвищу «Киберпанк».





«1899»

Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 13 сентября

Группа европейских мигрантов покидает Лондон на пароходе, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. Когда они сталкиваются с другим судном, плывущим по течению в открытом море, их путешествие превращается в нечто опасное. Новый проект от создателей «Тьмы».





«Андор»

Стриминговый сервис: Disney+

Дата премьеры: 21 сентября

«Андор» открывает новую главу во франшизе «Звездных войн» и сосредоточивает внимание на Кассиана Андоре. Сериал рассказывает о растущем восстании против Империи и о том, как в него были вовлечены люди и планеты.





«Императрица»

Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 29 сентября

В Австрии начала XIX века роман бунтарки Сисси и императора Франца Иосифа разворачивается на фоне интриг, испытаний и борьбы за власть при венском дворе.