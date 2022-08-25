«Кольца власти», «Киберпанк» и «Ардор»: онлайн-новинки, которые стоит посмотреть в сентябре

Осенние вечера — лучшее время, чтобы заварить чай, укрыться пледом и включить интересный сериал. В этом материале рассказываем об интересных новинках стриминговых платформ, которые скрасят ваши вечера.
Фильмы
«Любовь на вилле»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата премьеры: 1 сентября
Долгожданная поездка Джули в Верону оборачивается неприятным сюрпризом: на вилле, которую она арендовала, уже поселился нахальный, но привлекательный незнакомец. Романтическая комедия с Кэт Грэм и Томом Хоппером в главных ролях.
«Айви + Бин»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата премьеры: 2 сентября
Бин обнаруживает, что ее соседка Айви разбирается в магии. Вместе они придумывают заклинание, которое заставит старшую сестру Бин танцевать вечно.
«Пиноккио»
Стриминговый сервис: Disney+
Дата премьеры: 8 сентября
Новое переосмысление повести о деревянной кукле Пиноккио, которой предстоит пройти через захватывающее приключение, чтобы стать настоящим мальчиком. Режиссером картины выступил Роберт Земекис, а среди актеров можно найти Тома Хэнкса и Джозефа Гордон-Левитта.
«Конец дороги»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата премьеры: 9 сентября
«Конец дороги» расскажет о вдове, которая недавно потеряла работу и решила переехать с семьей, чтобы начать новую и лучшую жизнь. В главной роли — певица Куин Латифа.
«Плавучий дом»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата премьеры: 16 сентября
Во время летних каникул компания шестиклассников отправляется в старый дом, предназначенный под снос. Заигравшись, ребята попадают в аномалию и обнаруживают, что здание теперь находится посреди океана и дрейфует в неизвестном направлении.
«Величайший пивной забег»
Стриминговый сервис: Apple TV
Дата премьеры: 30 сентября
Комедийная драма о том, как ветеран пехоты, работающий в торговле принимает вызов: пробраться во Вьетнам и доставить товарищам их любимый напиток.
Сериалы
«Кольца власти»
Стриминговый сервис: Amazon Prime Video
Дата премьеры: 2 сентября
Несмотря на то, что наступили времена относительного мира, герои вынуждены противостоять возрождению зла в Средиземье. Повсюду — от самых мрачных глубин Мглистых гор до величественных лесов Линдона, захватывающего дух островного королевства Нуменор и самых дальних уголков мира — в каждом королевстве герои событий создают наследие, которое будет жить еще долго после их ухода.
«Маленькие женщины»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата премьеры: 3 сентября
Три сестры, которые находятся в сложном материальном положении, ввязываются в заговор, который затронет самых влиятельных людей. Современная адаптация романа Луизы Мэй Олкотт.
«Рик и Морти», 6 сезон
Стриминговый сервис: Adult Swim
Дата премьеры: 4 сентября
Сумасшедший ученый Рик и его наивный, капризный внук Морти возвращаются в новом сезоне. Больше приключений в разных эпохах и локациях.
«Суринам»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата премьеры: 9 сентября
У корейского бизнесмена в Суринаме начинаются проблемы с законом. В обмен на свободу ему предлагают посодействовать спецслужбам в поимке другого корейца, организовавшего в стране крупную сеть контрабанды.
«Киберпанк: Бегущие по краю»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата премьеры: 13 сентября
Экранизация истории во вселенной Cyberpank 2077 из созданной CD Project Red видеоигры. Здесь развивается отдельный сюжет. Он расскажет о молодом уличном беспризорнике, который соглашается стать наемником по прозвищу «Киберпанк».
«1899»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата премьеры: 13 сентября
Группа европейских мигрантов покидает Лондон на пароходе, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. Когда они сталкиваются с другим судном, плывущим по течению в открытом море, их путешествие превращается в нечто опасное. Новый проект от создателей «Тьмы».
«Андор»
Стриминговый сервис: Disney+
Дата премьеры: 21 сентября
«Андор» открывает новую главу во франшизе «Звездных войн» и сосредоточивает внимание на Кассиана Андоре. Сериал рассказывает о растущем восстании против Империи и о том, как в него были вовлечены люди и планеты.
«Императрица»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата премьеры: 29 сентября
В Австрии начала XIX века роман бунтарки Сисси и императора Франца Иосифа разворачивается на фоне интриг, испытаний и борьбы за власть при венском дворе.