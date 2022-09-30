«Шантарам», «Ночной оборотень» и «Клуб полуночников»: онлайн-новинки, которые стоит посмотреть в октябре

Сериал о вампирах, аниме про далекое будущее и фильм с Чарли Ханнэмом: собрали для вас самые интересные онлайн-премьеры октября





Сериалы

«Восточный Нью-Йорк»

Стриминговый сервис: CBS

Дата премьеры: 2 октября

Сериал рассказывает о капитане полиции Восточного Нью-Йорка Регине Хейвуд. Ей придется руководить разнообразной группой офицеров и детективов, не все из которых согласны использовать ее «творческие» методы работы.





«Интервью с вампиром»

Стриминговый сервис: AMC

Дата премьеры: 2 октября

Сериал снят по мотивам одноименного романа Энн Райс. Конец XVIII века, Новый Орлеан. Молодой аристократ Луи знакомится с загадочным Лестатом. Позднее тот обращает героя в вампира и дарит ему бессмертие.





«Клуб полуночников»

Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 7 октября

Сериал расскажет о группе неизлечимо больных, которые собираются в полночь, чтобы рассказать друг другу страшные истории. Вскоре они заключают сделку: тот, кто уйдет первым, свяжется с другими из могилы.





The Watcher

Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 13 октября

Семья Брэнноков переезжает в загородный дом. Он оказывается тем местом, о котором они мечтали. До тех пор, пока им не начинают приходить странные письма от того, кто зовет себя «Наблюдателем».





Exception





Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 13 октября

История рассказывает о далеком будущем, в котором человечество было вынуждено покинуть Землю и отправить в другую галактику. Все начинается после того, как один из членов экипажа на разведывательном корабле нападает на других.





The Peripheral

Стриминговый сервис: Amazon Prime Video

Дата премьеры: 21 октябр

Сюжет разворачивается вокруг Флинн Фишер, женщине, которая живет в сельской местности на юге Америки, работает в местном магазине 3D-печати и зарабатывает дополнительные деньги, играя в виртуальные игры для богатых людей.





«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 25 октября

Сериал представляет из себя шесть несвязанных между собой историй, которые разворачиваются в пугающем и причудливом мире.





Star Wars: Tales of the Jedi

Стриминговый сервис: Disney+

Дата премьеры: 26 октября

Сериал из шести короткометражных анимационных выпусков. В каждом эпизоде шоу будет показана история джедаев эпохи Трилогии приквелов. Половина эпизодов будет посвящена Дуку, другая — Асоке Тано, прочие джедаи будут выступать второстепенными персонажами

Фильмы

«Телефон мистера Харригана»

Стриминговый сервис: Netflix



Дата премьеры: 5 октября

Подросток Крэйг заводит дружбу с престарелым миллиардером Харриганом. Когда тот умирает, Крэйг кладет старику в гроб телефон, а в скором времени получает от Харригана письмо — тот начинает общаться с ним с того света.





«Ночной оборотень»

Стриминговый сервис: Disney+



Дата премьеры: 7 октября

Хэллоуинский спецвыпуск про персонажа Marvel Ночного оборотня.





«Шантарам»

Стриминговый сервис: Apple TV+

Дата премьеры: 14 октября

Фильм расскажет об австралийце сбежавшем из-под заключения. Он переезжает на другой материк и решает начать новую жизнь.





«Уэнделл и Уайлд»

Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 28 октября

Мультфильм рассказывает о двух демонах с которым хочет поквитаться ведьма по имени Хелли. Но в этой битве, она совсем не одна, а вместе с братьями Кэт и Рауль. Забавный комедийный мультфильм в жанре темного фэнтези.





«На Западном фронте без перемен»

Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 28 октября

Фильм рассказывает о юношах, которых не спрашивая отправили на войну. Теперь им приходиться не жить — выживать. Снят по книге классика литературы Эриха Марии Ремарка.