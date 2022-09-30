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«Шантарам», «Ночной оборотень» и «Клуб полуночников»: онлайн-новинки, которые стоит посмотреть в октябре
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30.09.2021

«Шантарам», «Ночной оборотень» и «Клуб полуночников»: онлайн-новинки, которые стоит посмотреть в октябре

Сериал о вампирах, аниме про далекое будущее и фильм с Чарли Ханнэмом: собрали для вас самые интересные онлайн-премьеры октября


Сериалы

«Восточный Нью-Йорк»



Стриминговый сервис: CBS

Дата премьеры: 2 октября

Сериал рассказывает о капитане полиции Восточного Нью-Йорка Регине Хейвуд. Ей придется руководить разнообразной группой офицеров и детективов, не все из которых согласны использовать ее «творческие» методы работы.


«Интервью с вампиром»



Стриминговый сервис: AMC

Дата премьеры: 2 октября

Сериал снят по мотивам одноименного романа Энн Райс. Конец XVIII века, Новый Орлеан. Молодой аристократ Луи знакомится с загадочным Лестатом. Позднее тот обращает героя в вампира и дарит ему бессмертие.


«Клуб полуночников»



Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 7 октября

Сериал расскажет о группе неизлечимо больных, которые собираются в полночь, чтобы рассказать друг другу страшные истории. Вскоре они заключают сделку: тот, кто уйдет первым, свяжется с другими из могилы.


The Watcher



Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 13 октября

Семья Брэнноков переезжает в загородный дом. Он оказывается тем местом, о котором они мечтали. До тех пор, пока им не начинают приходить странные письма от того, кто зовет себя «Наблюдателем».


Exception




Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 13 октября

История рассказывает о далеком будущем, в котором человечество было вынуждено покинуть Землю и отправить в другую галактику. Все начинается после того, как один из членов экипажа на разведывательном корабле нападает на других.


The Peripheral



Стриминговый сервис: Amazon Prime Video

Дата премьеры: 21 октябр

Сюжет разворачивается вокруг Флинн Фишер, женщине, которая живет в сельской местности на юге Америки, работает в местном магазине 3D-печати и зарабатывает дополнительные деньги, играя в виртуальные игры для богатых людей.


«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»



Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 25 октября

Сериал представляет из себя шесть несвязанных между собой историй, которые разворачиваются в пугающем и причудливом мире.


Star Wars: Tales of the Jedi



Стриминговый сервис: Disney+

Дата премьеры: 26 октября

Сериал из шести короткометражных анимационных выпусков. В каждом эпизоде шоу будет показана история джедаев эпохи Трилогии приквелов. Половина эпизодов будет посвящена Дуку, другая — Асоке Тано, прочие джедаи будут выступать второстепенными персонажами

Фильмы

«Телефон мистера Харригана»



Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 5 октября

Подросток Крэйг заводит дружбу с престарелым миллиардером Харриганом. Когда тот умирает, Крэйг кладет старику в гроб телефон, а в скором времени получает от Харригана письмо — тот начинает общаться с ним с того света.


«Ночной оборотень»



Стриминговый сервис: Disney+

Дата премьеры: 7 октября

Хэллоуинский спецвыпуск про персонажа Marvel Ночного оборотня.


«Шантарам»



Стриминговый сервис: Apple TV+

Дата премьеры: 14 октября

Фильм расскажет об австралийце сбежавшем из-под заключения. Он переезжает на другой материк и решает начать новую жизнь.


«Уэнделл и Уайлд»



Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 28 октября

Мультфильм рассказывает о двух демонах с которым хочет поквитаться ведьма по имени Хелли. Но в этой битве, она совсем не одна, а вместе с братьями Кэт и Рауль. Забавный комедийный мультфильм в жанре темного фэнтези.


«На Западном фронте без перемен»



Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 28 октября

Фильм рассказывает о юношах, которых не спрашивая отправили на войну. Теперь им приходиться не жить — выживать. Снят по книге классика литературы Эриха Марии Ремарка.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.