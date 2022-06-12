Что посмотреть на выходных: большой список фильмов и сериалов на любой вкус

Собрали большой список фильмов, в котором каждый найдет что-то по душе: киноновинки в Центральной Азии и в мире, фильмы для просмотра с семьей, младшими братьями, сестрами и друзьями.





Премьеры фильмов и сериалов, которые мы ждем





Список фильмов и сериалов, которые мы ждем, с датой выхода в мире.





«Миньоны: Грювитация»





Режиссер: Кайл Балда

Дата премьеры: 1 июля

Продолжение красочного и увлекательного мультфильма студии Illumination о забавных желтых человечках, отсылающее нас в 1970 годы, во времена, когда Грю был еще двенадцатилетним мальчишкой с задатками суперзлодея.





«Тор: Любовь и гром»





Режиссер: Тайка Вайтити

Дата премьеры: 8 июля 2022

Продолжение приключений бога грома и молний Тора, сына могучего Одина, в постановке Тайки Вайтити. События ленты будут разворачиваться после картины «Мстители: Финал».





«Властелин колец»





Режиссеры: Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром

Дата премьеры: 2 сентября

За тысячу лет до «Хоббитов» и действий в серии фильмов «Властелина колец» была Вторая эпоха Средиземья, когда было создано Кольцо. Пока известно только то, что в основе сюжета лежат книги Толкиена.

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Принцесса Диана, Жаклин Кеннеди и не только — 14 фильмов о судьбах вдохновляющих женщин





Подготовили список биографических фильмов про сильных женщин, которые вдохновят вас.





«Коко до Шанель», 2009





Жанр: драма, биография, история

Габриэль Бонёр Шанель — основательница модного дома Chanel. Ее влияние изменило европейскую моду XX века. Она стала единственным человеком из мира моды, кого журнал Time внес в список 100 самых влиятельных людей XX века.

Фильм номинировали на «Оскар» за лучшие костюмы.





«Фрида», 2002





Жанр: биография, мелодрама, драма

История разворачивается вокруг знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало и ее борьбы за жизнь, искусство и любовь. Фильм получил четыре номинации и две премии «Оскар».





«По половому признаку», 2018





Жанр: драма, биография

Биографический фильм об американской юристке и судье Верховного Суда США Рут Бадер Гинзбург и ее борьбе за права женщин в 70-х годах.

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30 фильмов и сериалов, чтобы посмотреть с детьми, друзьями или родителями





Подготовили для вас большой список фильмов и сериалов для просмотра с близкими, в большой компании и с любимым человеком. Приятного просмотра!





Для просмотра с детьми





«Энканто»





Encanto, 2021

Режиссеры: Джаред Буш, Байрон Ховард, Чариз Кастро Смит

Добрый анимационный фильм о девочке, которой необходимо спасти семью. Мультфильм удостоился премии «Оскар». Отдельно стоит упомянуть саундтреки и песни, которые вы добавите в плейлист.





Для просмотра с подростками





«Коралина в стране кошмаров»





Coraline, 2008

Режиссер: Генри Селик

Прекрасный готический мультфильм о девочке, которая хотела себе других, более внимательных родителей. Ее мечта исполняется в другом мире, за закрытой маленькой дверцей. А что там дальше, узнайте сами.





С родителями





«Чудо»





Wonder, 2017

Режиссер: Стивен Чбоски

Светлая история о мальчике, чья внешность отличается от других. Трогательный фильм о том, как важно оставаться собой, ценить семью и уметь дружить с окружающими.





В компании друзей





«Плохие парни»





Bad Boys, 1995

Режиссер: Майкл Бэй

Два друга, два полицейских, одно дело и много преступников. Веселье вам обеспечено. Плюс у фильма есть продолжение.





С любимым человеком





«Гордость и предубеждение»





Pride & Prejudice, 2005

Режиссер: Джо Райт

Адаптация романа Джейн Остин более свободного формата. Но это отклонение от канонов и правил привлекает внимание к фильму, в котором гордости мистера Дарси предстоит столкнуться с предубеждениями мисс Беннет.





С подругами





«Бриджертоны»





Bridgerton, 2020

Режиссеры: Том Верика, Шери Фоксон, Олрик Райли, Джули Энн Робинсон, Триша Брок, Шерил Дунье, Алекс Пиллаи

Сериал о влиятельной и известной семье аристократов. Лондон в предвкушении новых сплетен и балов, где герои будут кружиться в танце под адаптированные песни XXI века.

Подробнее здесь.

Что посмотреть: 17 новых казахстанских, узбекистанских и кыргызстанских фильмов и сериалов

Собрали для вас киноновинки Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, которые стоит посмотреть.





Казахстан





«Паралимпиец»





Режиссер: А. Байракимов

Спортивная драма рассказывает историю молодого и подающего надежды лыжника. Максат, находясь на заре спортивной карьеры, попадает в аварию. Но парень возвращается в спорт и встает на лыжи, чтобы выиграть долгожданную медаль.





«Игрок»





Режиссер: Диас Бертис

Новый сериал пополнил ряды «Пацанских историй» от Salem Social Media. В центре сюжета — Данияр, чью жизнь осложняет игра в ставки. Вот только с каждой игрой его аппетиты и потребности растут все больше и больше.





Узбекистан





«Офицер 55»





Режиссер: Р. Мелиев

Сериал в жанре триллера приоткрывает завесу работы правоохранительных органов. История расскажет о нелегких буднях и ответственности в сфере уголовного розыска.





«101 рейс»





Режиссер: А. Шохназаров

Премьера фильма планируется в ближайшее время. История переносит нас в сентябрь 2011 года, в Нью-Йорк. Действующие лица — экипаж авиакомпании «Узбекистон Хаво Йуллари».





Кыргызстан





«Рецепт счастья»





Режиссер: М. Калдаров

Новая картина от студии Amanat Film, которая сняла такие фильмы, как «Салам, Нью-Йорк», «Время Стойких» и «В поисках мамы 1», «В поисках мамы 2». Добрый фильм о влюбленности и поисках своего счастья.





«2020»





Режиссеры: Ч. Нарынов, Э. Атагельдиев, Е. Чистяков, Н. Сыдыков, Т. Юсупова

Сериал от продакшн-студии CITY LAB. В каждой серии рассказываются истории о людях, которые произошли в период пандемии.