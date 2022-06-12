Что посмотреть на выходных: большой список фильмов и сериалов на любой вкус

Собрали большой список фильмов, в котором каждый найдет что-то по душе: киноновинки в Центральной Азии и в мире, фильмы для просмотра с семьей, младшими братьями, сестрами и друзьями.
Премьеры фильмов и сериалов, которые мы ждем
Список фильмов и сериалов, которые мы ждем, с датой выхода в мире.
«Миньоны: Грювитация»
Режиссер: Кайл Балда
Дата премьеры: 1 июля
Продолжение красочного и увлекательного мультфильма студии Illumination о забавных желтых человечках, отсылающее нас в 1970 годы, во времена, когда Грю был еще двенадцатилетним мальчишкой с задатками суперзлодея.
«Тор: Любовь и гром»
Режиссер: Тайка Вайтити
Дата премьеры: 8 июля 2022
Продолжение приключений бога грома и молний Тора, сына могучего Одина, в постановке Тайки Вайтити. События ленты будут разворачиваться после картины «Мстители: Финал».
«Властелин колец»
Режиссеры: Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром
Дата премьеры: 2 сентября
За тысячу лет до «Хоббитов» и действий в серии фильмов «Властелина колец» была Вторая эпоха Средиземья, когда было создано Кольцо. Пока известно только то, что в основе сюжета лежат книги Толкиена.
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Принцесса Диана, Жаклин Кеннеди и не только — 14 фильмов о судьбах вдохновляющих женщин
Подготовили список биографических фильмов про сильных женщин, которые вдохновят вас.
«Коко до Шанель», 2009
Жанр: драма, биография, история
Габриэль Бонёр Шанель — основательница модного дома Chanel. Ее влияние изменило европейскую моду XX века. Она стала единственным человеком из мира моды, кого журнал Time внес в список 100 самых влиятельных людей XX века.
Фильм номинировали на «Оскар» за лучшие костюмы.
«Фрида», 2002
Жанр: биография, мелодрама, драма
История разворачивается вокруг знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало и ее борьбы за жизнь, искусство и любовь. Фильм получил четыре номинации и две премии «Оскар».
«По половому признаку», 2018
Жанр: драма, биография
Биографический фильм об американской юристке и судье Верховного Суда США Рут Бадер Гинзбург и ее борьбе за права женщин в 70-х годах.
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30 фильмов и сериалов, чтобы посмотреть с детьми, друзьями или родителями
Подготовили для вас большой список фильмов и сериалов для просмотра с близкими, в большой компании и с любимым человеком. Приятного просмотра!
Для просмотра с детьми
«Энканто»
Encanto, 2021
Режиссеры: Джаред Буш, Байрон Ховард, Чариз Кастро Смит
Добрый анимационный фильм о девочке, которой необходимо спасти семью. Мультфильм удостоился премии «Оскар». Отдельно стоит упомянуть саундтреки и песни, которые вы добавите в плейлист.
Для просмотра с подростками
«Коралина в стране кошмаров»
Coraline, 2008
Режиссер: Генри Селик
Прекрасный готический мультфильм о девочке, которая хотела себе других, более внимательных родителей. Ее мечта исполняется в другом мире, за закрытой маленькой дверцей. А что там дальше, узнайте сами.
С родителями
«Чудо»
Wonder, 2017
Режиссер: Стивен Чбоски
Светлая история о мальчике, чья внешность отличается от других. Трогательный фильм о том, как важно оставаться собой, ценить семью и уметь дружить с окружающими.
В компании друзей
«Плохие парни»
Bad Boys, 1995
Режиссер: Майкл Бэй
Два друга, два полицейских, одно дело и много преступников. Веселье вам обеспечено. Плюс у фильма есть продолжение.
С любимым человеком
«Гордость и предубеждение»
Pride & Prejudice, 2005
Режиссер: Джо Райт
Адаптация романа Джейн Остин более свободного формата. Но это отклонение от канонов и правил привлекает внимание к фильму, в котором гордости мистера Дарси предстоит столкнуться с предубеждениями мисс Беннет.
С подругами
«Бриджертоны»
Bridgerton, 2020
Режиссеры: Том Верика, Шери Фоксон, Олрик Райли, Джули Энн Робинсон, Триша Брок, Шерил Дунье, Алекс ПиллаиСериал о влиятельной и известной семье аристократов. Лондон в предвкушении новых сплетен и балов, где герои будут кружиться в танце под адаптированные песни XXI века.
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Что посмотреть: 17 новых казахстанских, узбекистанских и кыргызстанских фильмов и сериалов
Собрали для вас киноновинки Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, которые стоит посмотреть.
Казахстан
«Паралимпиец»
Режиссер: А. Байракимов
Спортивная драма рассказывает историю молодого и подающего надежды лыжника. Максат, находясь на заре спортивной карьеры, попадает в аварию. Но парень возвращается в спорт и встает на лыжи, чтобы выиграть долгожданную медаль.
«Игрок»
Режиссер: Диас Бертис
Новый сериал пополнил ряды «Пацанских историй» от Salem Social Media. В центре сюжета — Данияр, чью жизнь осложняет игра в ставки. Вот только с каждой игрой его аппетиты и потребности растут все больше и больше.
Узбекистан
«Офицер 55»
Режиссер: Р. Мелиев
Сериал в жанре триллера приоткрывает завесу работы правоохранительных органов. История расскажет о нелегких буднях и ответственности в сфере уголовного розыска.
«101 рейс»
Режиссер: А. Шохназаров
Премьера фильма планируется в ближайшее время. История переносит нас в сентябрь 2011 года, в Нью-Йорк. Действующие лица — экипаж авиакомпании «Узбекистон Хаво Йуллари».
Кыргызстан
«Рецепт счастья»
Режиссер: М. Калдаров
Новая картина от студии Amanat Film, которая сняла такие фильмы, как «Салам, Нью-Йорк», «Время Стойких» и «В поисках мамы 1», «В поисках мамы 2». Добрый фильм о влюбленности и поисках своего счастья.
«2020»
Режиссеры: Ч. Нарынов, Э. Атагельдиев, Е. Чистяков, Н. Сыдыков, Т. Юсупова
Сериал от продакшн-студии CITY LAB. В каждой серии рассказываются истории о людях, которые произошли в период пандемии.
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