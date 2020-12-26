Что помогло Джеффу Безосу стать самым богатым человеком планеты: о рисках, клиентах и критике

В 1994 году Джефф Безос сказал жене, что хочет бросить престижную работу на Уолл-Стрит, переехать на другой конец США и открыть книжный онлайн-магазин, хотя в то время никто толком не знал, что такое интернет. В том же году Безос основал Amazon, который со временем превратился в крупнейшую в мире платформу электронной коммерции.

Спустя 23 года благодаря успеху Amazon Безос стал самым богатым человеком планеты. Предприниматель активно инвестирует в разные рынки и управляет венчурным фондом Bezos Expeditions. Часть своего состояния Безос тратит экстравагантно. К примеру, он оплатил строительство огромных часов в скале: их механизм рассчитан на 10 тыс. лет, что символизирует долгосрочное мышление. Своим важнейшим достижением Безос считает основание аэрокосмической компании Blue Origin в 2000 году. Inc Russia пишет, что в разное время говорил Джефф Безос о связи инноваций с долгосрочным планированием и способности рисковать.





О постоянном совершенствовании и клиентоориентированности

Самое замечательное в человеке — это то, что мы постоянно пытаемся все улучшить. Предприниматели и изобретатели следуют за своим любопытством и увлечениями. Они что-то понимают, думают, как все улучшить, и никогда не останавливаются на достигнутом.

На мой взгляд, нужно направлять эту энергию, в первую очередь, на клиентов, а не на конкурентов. Я иногда вижу, как компании, в том числе небольшие стартапы, начинают уделять больше внимания конкурентам, чем покупателям, и в результате их дела складываются не лучшим образом. Возможно, в крупных зрелых отраслях с медленными темпами роста и минимальными изменениями такое пристальное внимание к конкурентам может иногда быть выигрышным подходом. Однако, как мы видим все лучше, в мире не так много устоявшихся отраслей и изменения происходят повсюду.

Мы всегда хотели поднять стандарт клиентоориентированности до такой степени, чтобы стать эталоном для других организаций, будь то компании, больницы, госучреждения. Мы хотим, чтобы на Amazon смотрели как на образец для подражания и говорили: «Как нам стать такими же клиентоориентированными, как Amazon?». Когда у нас появился действительно серьезный конкурент, всем было очень страшно. Буквально нашим сотрудникам звонили их родители и спрашивали, все ли у нас хорошо. Тогда я сказал: «Послушайте, бояться — это нормально. Но не бойтесь конкурентов, потому что они никогда не дадут нам денег. Бойтесь клиентов. Если мы просто сосредоточимся на них, вместо того чтобы зацикливаться на страшном конкуренте, у нас все будет хорошо».

Я уверен, каковы бы ни были внешние отвлекающие факторы, даже если вокруг вас разворачивается настоящая драма, вы должны ответить удвоенным вниманием к клиентам. Желанием не просто удовлетворить их, а действительно порадовать.

По-настоящему разбираться в покупателях — это все равно что быть хозяином на вечеринке. Вы устраиваете праздник для своих гостей. Если же вы устраиваете вечеринку только для себя, скорее всего, она не удастся.

По-настоящему разбираться в покупателях — это все равно что быть хозяином на вечеринке







Каждый раз, когда я смотрю на что-то, мне кажется, что это можно усовершенствовать. Если я сижу в ресторане, я думаю, как он может стать лучше. Я такой с детства, типичный гаражный изобретатель. К примеру, в совсем раннем возрасте я мастерил автоматические дверные доводчики из заполненных цементом покрышек, солнечную плиту из зонтика и фольги, а еще сигнализацию из противней, чтобы ловить моих братьев и сестер.

Решение проблем само по себе вдохновляет меня. Главное — чтобы вокруг меня были союзники. Самое интересное занятие — сидя в комнате с группой изобретателей, сказать: «Слушайте, есть одна проблема. Давайте придумаем решение!». Как только вы начинаете такой мозговой штурм, ситуация преображается: то, что может вызвать стресс, превращается в то, что доставляет удовольствие.

О долгосрочном и краткосрочном планировании

Мы действительно сосредоточены на трех основных идеях: это долгосрочное мышление, положение клиента в центре нашей вселенной и изобретение. Мы думаем в долгосрочной перспективе, потому что многие изобретения не работают. Если вы хотите создавать нечто новое, нужно понимать, что вы будете экспериментировать, а это возможно только в долгосрочном плане.





Я работаю на два или три года вперед и очень редко бываю в сегодняшнем дне, и большая часть моей руководящей команды — так же. Друзья поздравляют меня после объявления квартальной прибыли и говорят: «Молодец, отличный квартал!». А я отвечаю: «Спасибо, но этот квартал был сделан три года назад».

Внутри нашей культуры есть понимание, что даже если у нас есть несколько крупных предприятий, то новый бизнес всегда начинается с малого. Самый большой дуб начинается с желудя. Если вы хотите сделать что-то новое, то должны быть готовы позволить желудю вырасти в маленькое деревце, затем — в деревце побольше, и однажды, возможно, этот росток превратится в большой самостоятельный бизнес. Сегодня у нас много опыта работы с оборудованием, но, когда мы начинали продавать Kindle, у нас не было этих навыков. Вы должны набраться терпения. Может потребоваться время, чтобы дело действительно расцвело. Другими словами, если вы изучите навыки, которыми сейчас овладевает Amazon, вы получите четкое представление о том, что мы скоро будем продавать.

Мы рассчитываем зарабатывать деньги, когда люди будут пользоваться нашими устройствами, а не когда они только покупают их. Мы не зарабатываем деньги на продаже оборудования, а продаем его безубыточно.

Долгосрочная благотворительность — хорошая идея, но именно в этой сфере меня очень мотивирует возможность помочь здесь и сейчас. Большая часть бездомных в Mary’s Place — это люди, переживающие временные трудности. Существует множество причин отсутствия места жительства. Психическая недееспособность и серьезная наркозависимость — это проблемы, которые крайне сложно вылечить. Однако бездомность может носить временный характер. Например, ситуация, когда женщина остается одна с детьми, без мужа, обеспечивающего хоть какой-то доход, без семьи, без системы поддержки. Вы действительно можете помочь такому человеку в течение всего 6 или 9 месяцев. Вы обучаете его, даете ему работу, и он становится совершенно продуктивным членом общества.

О любви в семье и уверенности в себе

В жизни каждого человека есть вещи, с которыми ему очень повезло. Мой подарок судьбы — это невероятная семья. В детстве я проводил кучу времени с бабушкой и дедушкой, особенно с дедушкой, на их ранчо. Я был не подарок, но дедушка создал для меня иллюзию, что я помогаю ему, — хотя это, конечно, не могло быть правдой. Однако к 16 годам я действительно делал много вещей на ранчо. В этом образе жизни и в моем деде очень интересно то, что он все делал сам. Он не звал ветеринара, если животное заболело. Он сам разбирался, что нужно сделать.

Дед научил меня быть находчивым: если есть проблема, есть и решение. И, конечно же, по мере того как ты взрослеешь и входишь в мир бизнеса, ты быстро понимаешь, что дело не только в твоей собственной находчивости, а в находчивости всей команды.

Когда в вашей жизни есть любящие и поддерживающие вас люди, вы получаете способность рисковать. Вы просто знаете, что кто-то будет всегда стоять за вас горой. Я думаю, это распространяется на все виды риска в жизни, не только на сферу бизнеса. Я выиграл в эту лотерею: в моей жизни было столько людей, которые подарили мне безусловную любовь!

Когда в вашей жизни есть любящие и поддерживающие вас люди, вы получаете способность рисковать







Когда вы думаете о вещах, о которых пожалеете в 80 лет, это почти всегда то, на что вы не решились, это ваше бездействие. Очень редко люди жалеют о том, что сделали, но это им не удалось, не сработало.

Это связано не только с бизнесом. Например, ситуация, когда вы любили человека, но так и не признались ему в этом, а 50 лет спустя не можете понять, почему ничего не сказали тогда. Очень трудно быть счастливым, сожалея о таком.

Если вы занимаетесь любимым делом, риски не кажутся такими серьезными. Например, когда я думал о том, чтобы бросить хорошую стабильную работу и основать Amazon, я знал, что моя идея вполне может не сработать. Но я также знал, что, когда мне будет 80 лет, думая о своей жизни, я никогда не пожалею о том, что попробовал и потерпел неудачу. Но я могу пожалеть, что никогда не пробовал осуществить свою мечту. И когда я думал о будущем таким образом, риск не казался слишком большим.

Если вы не хотите постоянно оправдываться и терять уверенность в себе, научитесь прямо и четко говорить о своих намерениях и о том, как вы собираетесь действовать. Когда я разговариваю с акционерами и другими заинтересованными лицами, то честно и понятно излагаю свою позицию. Мне кажется, нет смысла настаивать на своей правоте, но нужно дать понять, что вы определились с решением и не собираетесь его менять. Если четко объяснять людям, что происходит в компании, они остаются спокойными в любой ситуации.

Понятие «баланс работы и личной жизни» подразумевает строгий компромисс. Но на самом деле это круг, а не баланс. Реальность такова, что если я счастлив дома, то прихожу в офис с огромным запасом энергии. Соответственно, если мне хорошо на работе, я прихожу домой полный радости. Никто не хочет быть тем парнем, который появляется на собрании и высасывает всю энергию из комнаты. Все мы хотим заходить в офис пританцовывая.

О критике и намерениях критиков

Мой подход, который я проповедую в Amazon, следующий: когда вас критикуют, сначала посмотрите в зеркало и решите, правы ли ваши критики? Если они правы — меняйтесь, не сопротивляйтесь этому. Amazon много критиковали — и мы изменились.

Есть два типа критиков. Первый — это благонамеренные критики, которые беспокоятся, что ваша идея может не сработать, и при этом они действительно хотят, чтобы у вас все получилось. Хороший пример такой критики — отзывы клиентов. Когда мы впервые начали собирать фидбек от покупателей, некоторые книжные издатели были недовольны, потому что иногда отзывы читателей о сервисе или самих книгах были негативными. В то время это была очень противоречивая практика, но мы считали правильным собирать отзывы и не стали от этого отказываться. А критики второго типа — это те, кто отстаивает свои собственные интересы, и они бывают самых разных форм и размеров: любые организации, непосредственные конкуренты, конечно же, и так далее.

Если вы собираетесь делать что-то инновационное, то должны быть готовы к тому, что вас неправильно поймут







Нужно понимать: когда вы делаете что-то по-новому и когда клиентам нравится это новшество, те, кто практикует старый способ, будут очень недовольны вами и начнут вас критиковать, преследуя свои личные интересы.

Если вы собираетесь делать что-то инновационное, то должны быть готовы к тому, что вас неправильно поймут. Если вы не можете позволить себе быть неправильно понятыми, ради бога, не изобретайте ничего нового.