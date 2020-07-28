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Что нового вступает в силу в Узбекистане с 1 августа
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Сегодня в 11:15

Что нового вступает в силу в Узбекистане с 1 августа

С 1 августа 2020 года в Узбекистане вступают в силу несколько нововведений.

Отменяется акциз на импорт легковых автомобилей. Ожидается, что это положительно скажется на конкуренции на внутреннем рынке.

Вводится утилизационный сбор для автомобилей. Ставки, в зависимости от категории, года выпуска автомобиля и объема двигателя, составляют от 30 до 1410 базовых расчетных величин.

С 1 августа в Ташкенте, а со следующего года во всех регионах надзорные процессы будут автоматизированы с введением в онлайн-платформу всех выявленных недостатков с фотофиксацией.

Второй этап перехода — на онлайн-кассы. Первыми на них перешли компании, продающие алкогольную и табачную продукцию, лекарства, бензин, дизельное топливо и газ для автомобилей. Вторыми будут компании, чья выручка по итогам прошлого года превысила 5 млрд сумов — срок до 1 августа 2020 года.

С 1 августа организации железнодорожного транспорта в онлайн-режиме и бесплатно предоставляют в таможенные органы информацию о перемещении внутри страны вагонов и контейнеров, находящихся под таможенным контролем.

Источник: spot.uz

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#узбекистан #ташкент #законы #нововведения
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