Подростковый хит от Netflix получил продление на четвертый сезон практически сразу после окончания третьего, еще в 2021 году.

С тех пор о дате выхода продолжения практически ничего не было известно. За время существования сериала актеры, исполняющие главные роли, стали еще популярнее и теперь принимают участие сразу в самых разных крупных проектах. Собрать всех на съемочной площадке для работы над новыми сериями точно было непросто, но создатели «Полового воспитания» справились. Производство четвертого сезона завершилось в феврале, после чего сериал отправился в постпродакшен. Наконец на официальном сайте Netflix Tudum появилось подтверждение, что четвертый сезон «Полового воспитания» выйдет в этом году. Точную дату при этом представители стриминга не раскрыли, но фанаты предполагают, что релиз состоится в сентябре. Вместе с подтверждением релиза появился небольшой синопсис следующего сезона.

Источник: srsly.ru