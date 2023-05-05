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Четвертый сезон «Полового воспитания» выйдет в этом году
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Главный

Вчера в 11:14

Четвертый сезон «Полового воспитания» выйдет в этом году

Подростковый хит от Netflix получил продление на четвертый сезон практически сразу после окончания третьего, еще в 2021 году.

С тех пор о дате выхода продолжения практически ничего не было известно. За время существования сериала актеры, исполняющие главные роли, стали еще популярнее и теперь принимают участие сразу в самых разных крупных проектах. Собрать всех на съемочной площадке для работы над новыми сериями точно было непросто, но создатели «Полового воспитания» справились. Производство четвертого сезона завершилось в феврале, после чего сериал отправился в постпродакшен. Наконец на официальном сайте Netflix Tudum появилось подтверждение, что четвертый сезон «Полового воспитания» выйдет в этом году. Точную дату при этом представители стриминга не раскрыли, но фанаты предполагают, что релиз состоится в сентябре. Вместе с подтверждением релиза появился небольшой синопсис следующего сезона.

Источник: srsly.ru

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