Чемпионы мира по CS:GO проведут фан-встречу в Алматы

28 февраля 2023 года в Алматы прибывают чемпионы мира по CS:GO, победители мейджора IEM Rio Major 2022, который проходил с 31 октября по 13 ноября 2022 года. Тогда, в финальном противостоянии игроки в составе Outsiders победили команду из Дании Heroic со счетом 2:0. Outsiders за победу на турнире получили 500 000 долларов, Heroic — 170 000.

Состав киберспортсменов на фан-встрече в Алматы:

— Алексей Qikert Голубев

— Дастан dastan Акбаев, тренер

— Джами Jame Али

— Евгений FL1T Лебедев

— Петр fame Болышев

— Александр KaiR0N- Анашкин

— Давид n0rb3r7 Даниелян.

Среди игроков состава присутствуют два казахстанца: Алексей Qikert Голубев и Дастан dastan Акбаев, который является тренером.

Фан-встреча состоится 28 февраля 2023 в 18:00 в киберспортивном клубе Neon, по адресу Наурызбай батыра, 111.