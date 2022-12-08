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Cerebra стала частью стартап-сообщества Intel
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Сегодня в 09:34

Cerebra стала частью стартап-сообщества Intel

Команда казахстанского MedTech стартапа Cerebra присоединилась к Intel #oneAPI. Это программа для стартапов, которые разрабатывают инновационные программные решения для ускоренных вычислений.

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Intel #oneAPI позволит казахстанским IT-специалистам обсудить технические вопросы и возможные решения с технической командой инженеров Intel. Программа откроет доступ к знаниям и возможности для изучения продвинутых навыков на учебных занятиях, и подключит стартап к сети мировой компании, что даст возможность продвижения в Intel и ее экосистеме.

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#казахстанцывмире #стартап #сообщество #intel #cerebra
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