Букеровскую премию получил южноафриканский писатель Деймон Галгут за роман «Обещание»

Лауреатом Букеровской премии стал южноафриканский автор Деймон Галгут, написавший роман «Обещание» об апартеиде в ЮАР.
Галгут обошел пятерых других претендентов на награду:
Анука Арудпрагасама — «Проход на север»
Патрицию Локвуд — «Никто не говорит об этом»
Надифу Мохамед — «Удачливые люди»
Ричарда Пауэрса — «Недоумение»
Мэгги Шипстед — «Большой круг».
В «Обещании» Галгут рассказал о семье белых фермеров из ЮАР. Некогда они обещали отдать свой дом работавшей на них темнокожей женщине, но не сдержали слово. Это привело семью к многочисленным несчастьям и гибели. Идея сюжета пришла к писателю после разговора с другом, который рассказывал о разных похоронах.
Председатель жюри Букеровской премии Майя Ясанофф назвала произведение Галгута «глубоким, мощным и точным», обладающим «невероятной оригинальностью и плавностью голоса» и призналась, что решение о победителе было принято после долгих дискуссий.
Источник: daily.afisha.ru