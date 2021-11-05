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Букеровскую премию получил южноафриканский писатель Деймон Галгут за роман «Обещание»
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Сегодня в 10:57

Букеровскую премию получил южноафриканский писатель Деймон Галгут за роман «Обещание»

Лауреатом Букеровской премии стал южноафриканский автор Деймон Галгут, написавший роман «Обещание» об апартеиде в ЮАР.

Галгут обошел пятерых других претендентов на награду:

Анука Арудпрагасама — «Проход на север»

Патрицию Локвуд — «Никто не говорит об этом»

Надифу Мохамед — «Удачливые люди»

Ричарда Пауэрса — «Недоумение»

Мэгги Шипстед — «Большой круг».

В «Обещании» Галгут рассказал о семье белых фермеров из ЮАР. Некогда они обещали отдать свой дом работавшей на них темнокожей женщине, но не сдержали слово. Это привело семью к многочисленным несчастьям и гибели. Идея сюжета пришла к писателю после разговора с другом, который рассказывал о разных похоронах.

Председатель жюри Букеровской премии Майя Ясанофф назвала произведение Галгута «глубоким, мощным и точным», обладающим «невероятной оригинальностью и плавностью голоса» и призналась, что решение о победителе было принято после долгих дискуссий.

Источник: daily.afisha.ru

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