Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
bck-otkryvaet-otdeleniya-novogo-formata-v-astane-i-almaty
logo
БЦК открывает отделения нового формата в Астане и Алматы
Технологии

30.04.2026

БЦК открывает отделения нового формата в Астане и Алматы

Банк ЦентрКредит запустил phygital отделения в Астане и Алматы.

Phygital — это слияние физического — physical и цифрового — digital формата. Клиенты смогут самостоятельно решать большинство банковских вопросов без очередей и ожидания.

BCC

Формат строится на трех элементах: ИИ-терминалы, зона самообслуживания и видеобанкинг с живым специалистом онлайн.

Каждое отделение разделено на три зоны.

Welcome Board: на входе ИИ-ассистент определяет запрос клиента и направляет в нужную зону, рядом работают финансовые консультанты.

Self Service: банкоматы, платежные терминалы, автокасса и МФУ для самостоятельной распечатки справок и выписок, доступные круглосуточно.

Videobank: приватные кабинки для видеоконсультаций по картам, депозитам, счетам и кредитам.

Руслан Владимиров, Президент Банка ЦентрКредит

BCC

Мы видим устойчивый запрос о том, что часть клиентов хочет обслуживаться самостоятельно, в любое удобное время. Именно поэтому открываем отделения в гибридном формате. Цифровые технологии плюс живой банковский сервис. Это инновационное решение поможет нам ускорить обслуживание и сделать подход к работе еще более клиентоцентричным.

Пилотный запуск проведен в Астане и Алматы в двух форматах: самостоятельные цифровые точки и зоны 24/7 на базе действующих отделений. По итогам банк примет решение о масштабировании формата.

Лицензия АРРФР № 1.2.25/195/34 от 03.02.2020.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#астана #алматы #технологии #банк #партнерскийматериал
Поиск по сайту:
Как компания Apacer решает проблемы блогеров, геймеров и производств: от портативных SSD до промышленных решений
8 ИИ-инструментов, которые помогут вам сгенерировать качественное видео
20 нейросетей, которые помогут в создании контента: от презентаций до генерации голосов
72 часа, чтобы изменить жизнь людей с особенными потребностями: как прошел мейкатон TOM: Kazakhstan
Серия REDMI Note 15: удобный и надежный смартфон на каждый день
