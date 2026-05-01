БЦК открывает отделения нового формата в Астане и Алматы

Банк ЦентрКредит запустил phygital отделения в Астане и Алматы.

Phygital — это слияние физического — physical и цифрового — digital формата. Клиенты смогут самостоятельно решать большинство банковских вопросов без очередей и ожидания.





Формат строится на трех элементах: ИИ-терминалы, зона самообслуживания и видеобанкинг с живым специалистом онлайн.

Каждое отделение разделено на три зоны.

Welcome Board: на входе ИИ-ассистент определяет запрос клиента и направляет в нужную зону, рядом работают финансовые консультанты.

Self Service: банкоматы, платежные терминалы, автокасса и МФУ для самостоятельной распечатки справок и выписок, доступные круглосуточно.



Videobank: приватные кабинки для видеоконсультаций по картам, депозитам, счетам и кредитам.

Руслан Владимиров, Президент Банка ЦентрКредит







Мы видим устойчивый запрос о том, что часть клиентов хочет обслуживаться самостоятельно, в любое удобное время. Именно поэтому открываем отделения в гибридном формате. Цифровые технологии плюс живой банковский сервис. Это инновационное решение поможет нам ускорить обслуживание и сделать подход к работе еще более клиентоцентричным.

Пилотный запуск проведен в Астане и Алматы в двух форматах: самостоятельные цифровые точки и зоны 24/7 на базе действующих отделений. По итогам банк примет решение о масштабировании формата.





