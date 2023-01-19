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Британские ученые создали защитное покрытие для спутников, которое собирает энергию Солнца
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Сегодня в 10:13

Британские ученые создали защитное покрытие для спутников, которое собирает энергию Солнца

Работающая с Airbus группа ученых с факультета передовых технологий Университета Суррея создала многофункциональное защитное нанопокрытие для космических аппаратов.

Покрытие относится к композитным структурам и позволяет не только охлаждать поверхность спутников со 120 °C до 60 °C, но также обладает возможностью собирать энергию солнечного излучения для использования на борту для нагрева приборов или получения электричества.

Параметры покрытия можно менять в ту или иную сторону и, тем самым, регулировать поглощающую способность в ультрафиолетовой и видимой части спектра с сохранением излучающей способности в инфракрасном диапазоне.

Источник: 3dnews.ru

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