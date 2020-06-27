Бренды из Центральной Азии, которые вышли на зарубежный рынок

Казахстанский мессенджер Typi
Мобильный мессенджер на основе облачных сервисов, предназначенный для глобальной коммуникации с фокусом на качество, скорость и безопасность. Бета-версия мессенджера Typi запущена в ноябре 2018 года в App Store и Google Play. Сначала его сделали доступным в 19 странах, позже добавили еще 129 стран. На сегодня приложение доступно в 148 странах мира на 11 языках. В конце июля количество скачавших пользователей приложения достигло 1 миллиона. Мессенджер Typi привлек инвестиции на раунде pre-seed при оценке компании в 3 000 000 $.
Казахстанский парфюмерный сервис ISSU
Отечественный проект ISSU — резидент технопарка Astana Hub. Разработчики позиционируют продукт как сервис подписки на парфюм дизайнерских и нишевых брендов. Клиенты стартапа имеют доступ к постоянно обновляющемуся ассортименту новых духов в удобной упаковке объемом 8 мл. Проект работает на рынке более полугода, сервисом пользуются свыше четырехсот клиентов по всему Казахстану, а также в России. Ежемесячный рост клиентской базы составляет 40 %.
Webtotem
Программа разработана и внедряется Казахстанским центром анализа и расследования кибератак. Это сервис, объединяющий инструменты для мониторинга и защиты сайтов.
Признан лучшим продуктовым решением для малого и среднего бизнеса в сфере обеспечения информационной безопасности веб-ресурсов. Программа постоянно защищает сайты от взлома, проверяет наличие вирусов и прочих зловредных ПО, уведомляет об истечении сроков домена/SSL-сертификатов и многое другое.
Antidolg.kz
Среди функций сервиса бесплатные консультации с юристом и информация о том, как освободиться от коллекторов, штрафов и кредитных обязательств. Организация обращается от имени пользователя в суд, может снизить долг до суммы основного займа.
Также останавливает удержания с зарплаты, уменьшает сумму займа, помогает отменить исполнительскую надпись, снимает с ареста счета. Выходит на рынок России и Узбекистана.
HR-bot
HR-бот автоматизирует процессы при массовом подборе кандидатов на типовые позиции. В этой области наблюдается высокая текучесть персонала, поэтому компании постоянно заняты поиском сотрудников на линейные позиции. После основания стартап провел успешную экспансию на рынок России. Среди партнеров HR-bot — «Альфа-Банк», «Евразийский банк», Technodom, DeFacto, Kelly Services и другие крупные компании.
Nommi
Персональный Wi-Fi-роутер, который поддерживает технологию виртуальных SIM-карт и заодно служит пауэрбанком. Гаджет создан для того, чтобы путешественники не ограничивали себя в мегабайтах за границей и не искали в чужих городах, как подключиться к городскому Wi-Fi: у Nommi есть база с паролями публичных сетей.
SMART SATU
Бизнес-платформа для магазинов, заказчиков, дистрибьюторов и производителей товаров. Платформа электронной торговли для автоматизации товарооборота в сегменте FMCG. Функционирует в Саудовской Аравии, Катаре, России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане и Беларуси.
Конструктор Robo Wunderkind
В сентябре 2015 года молодые единомышленники из Казахстана, США и Австрии запустили на сайте Kickstarter проект оригинального робототехнического конструктора Robo Wunderkind. Будущие покупатели из 58 стран помогли собрать 246 000 $, которых хватило для организации производства и обустройства офиса компании в Вене. Конструктор Robo Wunderkind полностью совместим с элементами LEGO и представляет собой цветные пластиковые кубики с электронной начинкой, колеса и соединительные элементы.
Подробнее здесь.
Центр интеллектуального развития «Академия роста», @akademia.rosta
«Академия роста» — международная школа ментальной арифметики, которую основала предприниматель из Бишкека Сайкал Асылбекова. Ментальная арифметика — метод развития интеллектуальных способностей ребенка через обучение быстрому счету.
Сегодня франчайзинговая сеть насчитывает более 60 центров в Кыргызстане, России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане. Основатели франшизы обещают высокую прибыль бизнеса и возврат инвестиций за период от 2 недель до 2 месяцев.
Школа робототехники Robosky, @robosky.kg
Школа робототехники развивает новые технологии в Кыргызстане и обучает новое поколение профессиям будущего с 2017 года.
Команда школы занимается обучением школьников, студентов, взрослых основам робототехники, рассказывает о технологии «умный дом», осваивает 3d-принтеры.
На данный момент работает 2 филиала компании в Бишкеке, один в городе Токмок и один в городе Ош. Партнеры обещают прибыль от 70 000 сом через 7 дней.
Sierra Coffee KG, @sierra.kg
Sierra — сеть кофеен, которая работает с 2010 года. Sierra импортирует высококачественный зеленый кофе из Бразилии, Колумбии, Гватемалы и Эфиопии и обжаривает зерна в Бишкеке. Тщательно отбирает ингредиенты для напитков и блюд.
Концепция франчайзинговой сети бренда построена на основе международного опыта с учетом предпочтений местной аудитории.
Студия красоты G.Nails, @g.nails.studio
Сеть студий G.Nails — молодая компания, которая была основана в 2016 году. Особенности — уютная атмосфера, качественный сервис и услуги, доступные цены.
На сегодняшний день работает четыре студии в Бишкеке, в планах — открытие салонов в регионах Кыргызстана и выход на зарубежные страны.
Компания предлагает отлаженную бизнес-модель, стильную концепцию, маркетинговую стратегию, обучение мастеров.
Образовательный центр IT-RUN Kids
IT-RUN — самая большая IT-школа в Бишкеке. Центр работает по методологии передовой немецкой школы программирования, а студенты школы уже работают в местных и зарубежных IT-компаниях.
Компания запустила онлайн-обучение и направление IT-RUN Kids. Начала расширение по всем регионам Кыргызстана.
Окупаемость франшизы — 3-6 месяцев.
Подробнее здесь.
Workly
Система учета рабочего времени, которая полезна для ритейла, HoReCa, здравоохранения и компаний, подразумевающих работу офисов. Создана в Узбекистане, среди клиентов Workly банк HamkorBank, korzinka.uz, сеть супермаркетов «Азбука вкуса», а также за пределами стран СНГ — различные строительные фирмы и микрофинансовые организации.
Подробнее здесь.
Growave
Маркетинговая платформа для онлайн-магазинов, которая помогает продавцам получать лояльность клиентов. На платформе, созданной в Кыргызстане, работают более 6500 брендов по всему миру. В основном это Северная Америка, Европа, Австралия, Новая Зеландия, Юго-Восточная Азия. Продуктом пользуется множество больших брендов, в числе которых Unilever, Boeing, Katy Perry Collections, Cluse, SM Global Shop, KOOKAI.
Подробнее здесь.
Zensoft
Международная IT-компания. Все началось с небольшого стартапа в столице Кыргызстана, сегодня компания работает в пяти странах. В 2015 году открылся головной офис Zensoft в Сан-Франциско, затем в Беларуси, а в 2018 году — в Тель-Авиве и Гонконге.
Кондитерский дом «Куликовский»
Много лет является лидером кыргызского рынка кондитерских изделий. Бренд хорошо известен за пределами страны.
Подробнее здесь.