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«Братья Супер Марио» показали лучший старт в мировом прокате среди мультфильмов
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Главный

Сегодня в 10:52

«Братья Супер Марио» показали лучший старт в мировом прокате среди мультфильмов

Мировая премьера анимационного фильма «Братья Супер Марио в кино» состоялась 1 апреля. Еще до релиза можно было предположить, что ностальгическая история привлечет в кинотеатры многих, но к реальным цифрам даже эксперты не были готовы.

За первый уик-энд лента собрала 146 млн долларов в домашнем прокате. А за первые пять дней после премьеры — уже 204,6 млн долларов. Сверху прилетело еще 173 млн долларов из международного проката. В результате с момента релиза фильм получил уже 377 млн долларов. И это при том, что производственный бюджет проекта составляет 100 млн долларов.

«Братьев Супер Марио» называют вторым по величине дебютом среди анимационных фильмов в истории. Новый проект уже обошел «В поисках Дори» с его 135,1 млн долларов на старте. Кроме того, экранизация серии видеоигр стала самым кассовым дебютом для студии Illumination. Прежний рекорд принадлежал «Миньонам», которые в 2015 заработали за аналогичный промежуток времени 115,7 млн ​​долларов. Еще одно достижение: «Братья Супер Марио» показали лучший старт в этом году, обойдя ленту «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Она на старте собрала 106 млн долларов.

Источник: srsly.ru

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