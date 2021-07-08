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Брать одежду в аренду менее экологично, чем выбрасывать ее, выяснили ученые
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Сегодня в 09:28

Брать одежду в аренду менее экологично, чем выбрасывать ее, выяснили ученые

Исследователи оценили воздействие на окружающую среду пяти способов владения и утилизации одежды, включая аренду, перепродажу и переработку. Аренда одежды оказала самое сильное воздействие на климат из всех. При этом именно аренда считается экологичной альтернативой быстрой моде.

Скрытыми экологическими издержками аренды оказались расходы на доставку и упаковку, говорится в исследовании, опубликованном в финском научном журнале Environmental Research Letters. Аренда подразумевает транспортировку вещей между складом и арендатором. Химчистка также вредна для окружающей среды.

В новом исследовании предполагается, что если сервисы по аренде изменят логистику, чтобы она стала безопаснее для климата, то аренда одежды с экологической точки зрения окажется на одном уровне с перепродажей.

Наиболее рациональный способ использовать одежду, по словам ученых — это покупать меньше вещей и носить их как можно дольше.
Источник: incrussia.ru

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#экология #одежда #ученые #исследование #климат
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