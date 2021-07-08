Брать одежду в аренду менее экологично, чем выбрасывать ее, выяснили ученые

Скрытыми экологическими издержками аренды оказались расходы на доставку и упаковку, говорится в исследовании, опубликованном в финском научном журнале Environmental Research Letters . Аренда подразумевает транспортировку вещей между складом и арендатором. Химчистка также вредна для окружающей среды.





В новом исследовании предполагается, что если сервисы по аренде изменят логистику, чтобы она стала безопаснее для климата, то аренда одежды с экологической точки зрения окажется на одном уровне с перепродажей.





Наиболее рациональный способ использовать одежду, по словам ученых — это покупать меньше вещей и носить их как можно дольше.

Исследователи оценили воздействие на окружающую среду пяти способов владения и утилизации одежды, включая аренду, перепродажу и переработку. Аренда одежды оказала самое сильное воздействие на климат из всех. При этом именно аренда считается экологичной альтернативой быстрой моде.