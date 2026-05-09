Brand Awards International 2026: международная премия, объединяющая сильные бренды

Узбекистан — страна сильных брендов. Под таким девизом 16 мая пройдет IX международная премия Brand Awards International. В 2026 году в премии принимают участие 78 брендов из Узбекистана, Казахстана, России, США, Турции и Германии, что подтверждает растущий международный статус премии и высокий интерес со стороны бизнеса.

Brand Awards International остается ключевой площадкой, где фиксируются реальные достижения брендов за прошедший год. Участниками премии стали компании из различных отраслей — от банковского сектора и ритейла до производства, технологий и услуг.

Среди участников премии популярные бренды: UzCard, MacCoffee, SQB, Asl Baraka, Ermak, Paynet, Uztelecom, Media Park, Yaponamama, Yandex Go, Sherin, Qalampir.uz, Bloomshop, Rozmetov, Toshkent Gullari, Webster University, Доброе, Beshqozon и другие.

Церемония награждения состоится 16 мая в Hyatt Regency Tashkent и объединит владельцев бизнеса, CEO и маркетинг-директоров — тех, кто формирует будущее брендов в регионе.

Деловая программа: брендинг и исламские финансы





В рамках премии пройдет деловая программа с участием ведущих экспертов.

Среди спикеров: Темур Саъдий, сооснователь и директор брендингового агентства MA'NO Branding, международный эксперт по брендингу и стратегическому маркетингу, Фархад Кучкаров, директор по стратегии и развитию агентства Depot branding agency, эксперт по бренд-стратегии.

Они представят практические кейсы и аналитические подходы к оценке эффективности бренда, роли маркетинга и стратегическому развитию бизнеса.

Кроме того, в рамках Brand Awards International состоится специализированная конференция от Hayot Bank Qadriyatli «Исламский банкинг в Узбекистане: новые возможности для бизнеса.»

На одной площадке соберутся представители регуляторов, ведущих банков, финтех-компаний и международные эксперты, чтобы обсудить ключевые тренды, практики и перспективы развития отрасли. В программе: выступления экспертов, реальные кейсы, международный опыт и панельная дискуссия о будущем исламского банкинга в стране. Подробнее о конференции на сайте .

Партнеры премии





Генеральным партнером премии выступает ANORBANK — первый отечественный цифровой банк Узбекистана, услуги которого можно получить как онлайн — через мобильное приложение, так и офлайн в офисах продаж. За короткий срок банк вошел в число крупнейших игроков рынка и стал символом нового поколения финансовых сервисов в стране. В рамках деловой программы премии ANORBANK поделится практическим опытом в области построения цифровой банковской экосистемы, клиентского опыта в онлайн-среде, и маркетинга в высококонкурентной финансовой среде.

Стратегическим партнером является BTS Express — первая экспресс-почтовая служба в Узбекистане, основанная в 2009 году, один из ведущих логистических брендов страны и один из наиболее узнаваемых узбекских брендов на международном уровне. Компания обеспечивает безопасную доставку документов и посылок по принципу «от двери до двери», развивая современные логистические решения и формируя стандарты отрасли. Сегодня BTS Express предоставляет услуги через полноценную экосистему и занимает сильные позиции как на локальном, так и на международном рынке.

Также премию поддержади и выступили партнерами: Hayot Bank Qadriyatli, GEOMOTIVE, MacCoffee, MKBANK, UzCard, SQB, Xalq Banki, UzCarlsberg,

Стоимость бренда как показатель силы бизнеса





Одной из ключевых особенностей Brand Awards International является возможность определения стоимости бренда по профессиональной методологии.

Сегодня бренд — это не просто название или логотип, а полноценный стратегический актив, который влияет на инвестиционную привлекательность, доверие клиентов и устойчивость бизнеса. Во всем мире ведущие компании оценивают и управляют стоимостью своих брендов, рассматривая ее как показатель зрелости и долгосрочного потенциала.

Премия позволяет:

— зафиксировать достижения бренда за год

— оценить вклад маркетинга в бизнес-результат

— включить бренд в профессиональный рейтинг стоимости.

Участие в Brand Awards International — это не только признание, но и инвестиция в капитал бренда, которая усиливает позиции компании на рынке.

Brand Awards International — это территория сильных брендов и измеримой ценности бизнеса.

Подробная информация на сайте премии .