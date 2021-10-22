Boring Company Илона Маска получила разрешение на строительство сети туннелей под Лас-Вегасом

Комиссары округа Кларк единогласно одобрили планы Boring Company Илона Маска по строительству системы туннелей Vegas Loop, по которой круглосуточно будут ездить электромобили Tesla. Общая протяженность туннелей составит около 47 километров.

В планах компании — создать 51 подземную станцию, которая соединит отели и другие места между стадионом Allegiant и Университетом Невады в Лас-Вегасе. Ей осталось получить только несколько специальных технических разрешений от местных регуляторов.

Строительство системы будет разделено на фазы. В первые шесть месяцев проекта компания планирует построить 10 станций, а далее будет открывать 15-20 станций каждый год. Создание и запуск системы должны занять три года.

Vegas Loop сможет перевозить примерно 57 тысяч пассажиров в час. Кроме того, ее пользователям не придется останавливаться на каждой станции на своем пути — они могут сразу приехать к нужной точке.

Поездка почти на 6 километров между конференц-центром Лас-Вегаса и стадионом Allegiant займет 6 мин и будет стоить $6 за автомобиль.

Источник: incrussia.ru