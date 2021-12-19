Boeing хочет построить прототип следующего самолета в метавселенной

В ближайшие два года Boeing планирует создать единую цифровую среду, в которой будет разрабатывать новые модели самолетов. 3D-макеты, сборочные роботы и инженеры с гарнитурами Microsoft HoloLens будут находиться в одной метавселенной.

Boeing планирует использовать в работе возможности трехмерных «цифровых двойников» самолетов. Виртуальные модели будут обрабатываться в цифровой среде, объединяющей все виды информации об авиалайнере с самого начала работы над проектом, — запросы авиаперевозчиков, информацию о комплектующих, тысячи страниц документов, связанных с сертификацией воздушного транспорта и данные из цепочек поставщиков.

Компания считает, что VR-инструменты помогут выводить новые самолеты на рынок всего за 4-5 лет.

Источник: incrussia.ru