Билли Айлиш исполнила трек из «Кошмара перед рождеством» в честь Хэллоуина

Американская певица Билли Айлиш выступила на концерте в Лос-Анджелесе в честь Хэллоуина. Она исполнила саундтрек из мультфильма «Кошмар перед Рождеством» Тима Бертона и Генри Селика.

Айлиш появилась на сцене в костюме Салли и спела заглавную композицию ее персонажа. По сюжету девушка влюбляется в главного героя мультфильма — царя ужасов Джека Скеллингтона.



В оригинале песню Салли исполняла певица Катрин О’Хара, которая озвучивала героиню в мультфильме. В 2021 году актриса стала победительницей премии Гильдии актеров и получила «Золотой глобус» за роль в комедии «Шиттс Крик», а годом ранее за участие в этой же картине — премию «Эмми».

Источник: daily.afisha.ru