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«Би-2» едут в тур по Казахстану
87
Главный

Сегодня в 10:16

«Би-2» едут в тур по Казахстану

Группа «Би-2» отправляется в тур по Казахстану. В июне коллектив сыграет четыре концерта в крупнейших городах страны с двумя совершенно разными программами.

14 июня в Астане в Конгресс-центре и 17 июня в Алматы на Almaty Arena группа выступит с одной из своих самых красивых программ — с симфоническим оркестром. Тысячи зрителей двух столиц Казахстана смогут лично увидеть и услышать величественное звучание любимых песен в сопровождении оркестра.

Вместе с «Би-2» на площадках Астаны и Алматы несколько дуэтов исполнит специальная гостья — великолепная Тамара Гвердцители. Сет-лист уже известен: на концерте прозвучат хиты группы и песни из всех альбомов, в том числе семь треков с новой пластинки «Аллилуйя», которая вышла осенью 2022 года.

А 15 июня на крупнейшей площадке Караганды «Караганда Арена» и 21 июня на сцене «Абай Арены» города Семей зрители смогут услышать абсолютно новую программу мирового тура в поддержку альбома группы «Аллилуйя» — Аллилуйя World Tour. Вместе с десятью песнями из нового релиза ребята сыграют на концертах и хиты разных периодов — «Молитва», «Скользкие улицы», «Моя любовь», «Варвара», «Мой рок-н-ролл», «Серебро», «Полковнику никто не пишет» и другие любимые зрителями песни. Чувство любви и светлой надежды, как лейтмотив финального трека новой пластинки «Личное пространство», объединит всех зрителей на наших концертах!

Следите за обновлениями на официальном сайте b2band.com и в социальных сетях группы.

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#казахстан #музыка #концерты #би2 #тур
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.