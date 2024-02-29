Бейонсе запустила линию по уходу за волосами

Обладательница премии «Грэмми» официально представила свою новую линию по уходу за волосами Cécred с коллекцией из восьми средств, в которую вошли шампуни, кондиционеры, маски для волос, масла, средства для ухода за кожей головы и многое другое.

Основная задачей линии — очищение, кондиционирование и восстановление волос разной структуры: прямых, вьющихся, кудрявых и волнистых. Ингредиенты Cécred — запатентованный биоактивный кератиновый фермент, ферментированная рисовая вода и смесь масел — также призваны помочь окрашенным и поврежденным термической обработкой локонам.