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Бейонсе запустила линию по уходу за волосами
Новости Центральной Азии и мира

23.02.2024

Бейонсе запустила линию по уходу за волосами

Обладательница премии «Грэмми» официально представила свою новую линию по уходу за волосами Cécred с коллекцией из восьми средств, в которую вошли шампуни, кондиционеры, маски для волос, масла, средства для ухода за кожей головы и многое другое.

Основная задачей линии — очищение, кондиционирование и восстановление волос разной структуры: прямых, вьющихся, кудрявых и волнистых. Ингредиенты Cécred — запатентованный биоактивный кератиновый фермент, ферментированная рисовая вода и смесь масел — также призваны помочь окрашенным и поврежденным термической обработкой локонам.

Источник: eonline.com

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#косметика #бейонсе #уход #уходзаволосами
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