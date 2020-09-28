Бесплатная магистратура за рубежом — программы в вузах Великобритании, Германии и США

Стипендиальная программа Clarendon University of Oxford, Великобритания





Clarendon Fund Scholarship — ежегодная стипендия, которая выдается 130 магистрам университета независимо от направления.

Все абитуриенты, которые подают документы на одну из магистерских программ университета до января, становятся кандидатами на стипендию. Отдельное заявление подавать не нужно.

Дедлайн: январь 2021 года

Что входит:

— стоимость обучения

— расходы на проживание

— сообщество исследователей.

Требования:

— выдающиеся академические заслуги

— интерес к исследовательской деятельности

— нет ограничений по гражданству, месту жительства или сфере исследовательского интереса.

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Стипендия на программу Master of Global Affairs — International Peace Studies в University of Notre Dame, США





Ежегодная стипендия предлагает получение степени магистра в Институте Крок, который занимается исследованием мировых проблем и конфликтов.

Программа длится два года, шесть месяцев из которых студенты проходят стажировку в ведущих организациях в Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке или в Соединенных Штатах.

Дедлайн: декабрь 2020 года

Что входит:

— стоимость обучения

— расходы на проживание и питание.

Требования:

— академические успехи

— опыт волонтерства или работы в области защиты прав человека.

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Программа Excellence Scholarship & Opportunity Program в ETH Zurich, Швейцария





Для желающих обучаться по программе магистратуры в Цюрихе ETH Zurich предлагает две стипендиальные программы. Из них ESOP полностью покрывает стоимость обучения и проживания.

Дедлайн: декабрь 2020 года

Что входит:

— стоимость обучения

— расходы на проживание.

Требования:

— высокие академические успехи — кандидат должен быть в числе 10% лучших выпускников его программы бакалавриата

— наличие возможности связаться с университетом по телефону, указанному в резюме, чтобы пройти собеседование.

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Стипендия Gates в University of Cambridge, Великобритания





Стипендиальная программа Гейтса была учреждена в Кембридже в 2000 году, когда Фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал университету 210 миллионов долларов.

Каждый год университет выдает около 80 стипендий выдающимся иностранным кандидатам на программы магистратуры или аспирантуры.

Дедлайн: декабрь 2020 года

Что входит:

— стоимость обучения

— расходы на проживание.

Требования:

— выдающиеся интеллектуальные способности

— стремление к улучшению жизни других людей

— лидерский потенциал.

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Стипендии для иностранных студентов University of Hamburg, Германия





Университет предлагает гранты талантливым и мотивированным иностранным студентам, в том числе магистрантам. Выплаты по гранту длятся до 12 месяцев.

Дедлайн: декабрь 2020 года

Что входит:

— стипендия от 200 до 720 евро в месяц в течение года, вычисляется индивидуально.

Требования:

— иностранные студенты

— быть на финальной стадии обучения

— подтверждение отсутствия финансирования.

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Программа LExS в Leiden University, Нидерланды





Стипендия выдается студентам, которые не являются гражданами стран ЕС и ЕЭЗ и поступают на программу магистратуры.

Дедлайн: в зависимости от программы дедлайны с октября по март

Что входит:

— стипендия может быть трех видов: 10 000 евро / 15 000 евро / полная оплата.

Требования:

— отличные академические результаты

— программа бакалавриата должна соответствовать программе магистратуры

— кандидат должен входить в число лучших 10% выпускников.

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Стипендия в University of Milan, Италия





Ежегодная стипендия, которая присуждается студентам на конкурсной основе. Учитывается доход и академическая успеваемость.

Дедлайн: 30 сентября 2020 года

Что входит:

— стипендия

— питание

— участие в присуждении стипендий за заслуги в размере до 6000 евро.

Требования:

— не иметь стипендий от других учреждений за тот же год

— не быть зачисленным на программу неполного рабочего дня

— отличные академические результаты.

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Программа [email protected] в Katholieke Universiteit Leuven, Бельгия





Программа создана для иностранных студентов, которые хотят пройти обучение по магистерской программе Katholieke Universiteit Leuven в Бельгии.

Дедлайн: прием заявок начнется 30 октября 2020 года

Что входит:

— стипендия размером до 10 000 евро за первый год обучения. Если вы окончили его с отличием, стипендия продлевается на второй год.

— страховка

— проживание.

Требования:

— подать документы на одну из программ по направлениям: химия, география, геология, физика, статистика

— степень бакалавра и отсутствие степени магистра или кандидата наук

— отличные результаты обучения на бакалавриате

— знание английского языка.

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Источник фотографии на обложке: @kuleuven