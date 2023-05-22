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Бенедикт Камбербэтч сыграет музыканта Пита Сигера в байопике о Бобе Дилане
37
Главный

Сегодня в 09:45

Бенедикт Камбербэтч сыграет музыканта Пита Сигера в байопике о Бобе Дилане

После того как режиссер Джеймс Мэнголд представил на Каннском фестивале пятый фильм про Индиану Джонса, он уделил внимание своему следующему большому проекту, который пока только готовится к покорению кинофестивалей.

Мэнголд работает над масштабным многообещающим байопиком про Боба Дилана A Complete Unknown, который зрители ждут уже несколько лет. Его анонсировали еще в начале 2020 года, но потом производство отложили на неопределенный срок.

Наконец, работа над фильмом вошла в активную фазу производства и команда проекта стала делиться новостями о ходе дела. Во время Каннского фестиваля стало известно, что к касту биографического фильма присоединился Бенедикт Камбербэтч. Актер исполнит роль Пита Cигера — знаменитого американского фолк-певца, который помог Бобу Дилану в начале его музыкальной карьеры. Сигер считается ключевой фигурой в возрождении народной музыки в США в середине прошлого века и в появлении так называемой музыки протеста.

Бенедикт Камбербэтч присоединился к касту, в котором собирается довольно много громких имен. Главную роль, самого Боба Дилана, будет играть Тимоти Шаламе. Вместе с ними в ленте появится звезда «Великой» Эль Фаннинг. Ей досталась роль Сильви Руссо — студентки-художницы и по совместительству возлюбленной Дилана. Также в касте значится Моника Барбаро, которой предстоит сыграть Джоан Баэз, известную фолк-певицу и активистку.

Источник: srsly.ru

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