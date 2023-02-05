Бенедикт Камбербэтч сыграет кукловода в сериале Netflix «Эрик»

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по сериалу «Шерлок» и франшизе «Доктор Стрэндж», снимется в сериале Netflix «Эрик». Он также выступит исполнительным продюсером проекта.

Камбербэтч исполнит роль кукловода, чей сын пропал без вести на Манхэттене в 1980-х годах. Также в шоу сыграют Габи Хоффманн, Маккинли Белчер III, Дэн Фоглер и Фиби Николлс.

«Эрик» — это мрачное и безумное путешествие в сердце Нью-Йорка 1980-х годов, в хороший, плохой и уродливый мир Винсента. В сериале будет шесть эпизодов.

Источник: daily.afisha.ru