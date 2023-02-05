Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
benedikt-kamberbetch-sygraet-kuklovoda-v-seriale-netflix-erik
Бенедикт Камбербэтч сыграет кукловода в сериале Netflix «Эрик»
59
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:33

Бенедикт Камбербэтч сыграет кукловода в сериале Netflix «Эрик»

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по сериалу «Шерлок» и франшизе «Доктор Стрэндж», снимется в сериале Netflix «Эрик». Он также выступит исполнительным продюсером проекта.

Камбербэтч исполнит роль кукловода, чей сын пропал без вести на Манхэттене в 1980-х годах. Также в шоу сыграют Габи Хоффманн, Маккинли Белчер III, Дэн Фоглер и Фиби Николлс.

«Эрик» — это мрачное и безумное путешествие в сердце Нью-Йорка 1980-х годов, в хороший, плохой и уродливый мир Винсента. В сериале будет шесть эпизодов.

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#netflix #чтопосмотреть #сериалы #бенедикткамбербэтч #шерлокхолмс
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Режиссер Ермек Турсунов возглавил Союз кинематографистов Казахстана
2601
Академию боевых искусств открыли в Актау
3887
Google разработал инструмент для расшифровки плохого почерка врачей
399
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.