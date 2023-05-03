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Белла Рэмси и Закари Левай озвучили сиквел мультфильма «Побег из курятника»
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Главный

01.05.2023

Белла Рэмси и Закари Левай озвучили сиквел мультфильма «Побег из курятника»

«Побег из курятника» вышел в прокат в 2000 году, однако до сих пор занимает первое место в рейтинге самых кассовых кукольных мультфильмов в истории. В свое время сместить его не смогли даже такие популярные картины, как «Коралина в Стране Кошмаров» или «Труп невесты» Тима Бертона.

Спустя почти 20 лет авторы анимационного хита неожиданно объявили о своих планах на продолжение. Официальный анонс сиквела случился в 2018 году, тогда же режиссером был назначен Сэм Фелл — соавтор мультфильма «Смывайся!». Ник Парк и Питер Лорд, занимавшиеся постановкой первой части, выступили продюсерами. Главного героя в оригинале озвучивал Мел Гибсон, но актер отказался принимать участие в новом проекте. Несмотря на это, создатели быстро восполнили потерю и собрали не менее звездный каст.

Совсем недавно стриминговый сервис Netflix и студия Aardman Animation опубликовали первые постеры персонажей «Побега из курятника 2» и таким образом объявили полный каст. Место Гибсона теперь принадлежит Закари Ливаю. Звезда супергеройского фильма «Шазам!» подарил голос бывшему цирковому петуху Рокки, который в первый части оказался на ферме у жестокой хозяйки миссис Твиди и помог местным обитателям сбежать. Там же хитрый герой встретил свою любовь — бесстрашную несушку Джинджер. В этот раз ее озвучила Тэндиве Ньютон, игравшая в «Мире Дикого запада».

Источник: srsly.ru

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