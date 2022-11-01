Бакыт Эмилжанов занял второе место на чемпионате мира по Dota 2. Его команда забрала $2,4 миллиона

Киберспортсмен Бакыт Эмилжанов из Кыргызстана, известный как W_Zayac, в составе команды Team Secret занял второе место чемпионата мира по дисциплине Dota 2 — The International 2022. Его команда забрала $2,4 миллиона.

В финале верхней сетки Team Secret проиграла другому европейскому коллективу Tundra Esports со счетом 2:1. В финале нижней сетки команда Бакыта встретилась с другим европейским коллективом Team Liquid, которую в упорной борьбе одолела со счетом 2:1.

А вот уже в гранд-финале The International 2022 вновь встретились с Tundra Esports, которым уступили со счетом 3:0.

Источник: kaktus.media