Axiom Space представила прототип скафандра для высадки астронавтов на Луну в 2025 году

Компания Axiom Space показала прототип коммерческого скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit, в котором американские астронавты отправятся на Луну в 2025 году в рамках программы «Артемида». Компания передаст его НАСА на условиях аренды к концу лета этого года.

В описании разработки Axiom обещает повышенную безопасность за счет интеграции резервных элементов, что снизит риск отказа скафандров при выполнении заданий.

На фото видно, что скафандр выполнен в фирменных цветах Axiom: черный, синий и оранжевый, однако в компании напоминают, что лунные скафандры всегда должны быть белыми для отражения тепла и защиты астронавтов от экстремальных температур.

Источник: habr.com