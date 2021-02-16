«Авито» начал тестировать формат маркетплейса

Сервис бесплатных объявлений «Авито» начинает работать по модели маркетплейса.

«Авито» подключит поставщиков к маркетплейсу и будет зарабатывать на комиссии с их продаж. Оплачивать товары партнеров можно будет напрямую через «Авито». До этого сделки совершались вне площадки или через «Авито Доставку».

К тестированию нового для «Авито» формата приступили около 200 компаний-продавцов сервиса, масштабирование планируется в конце года. Пока за хранение товаров и их доставку будут отвечать партнеры, в частности Boxberry.

Сервис рассчитывает на рост выручки за счет комиссий и через 3-5 лет намерен войти в число лидеров среди российских маркетплейсов. При этом «Авито» сохранит модель классифайда и продолжит получать прибыль от привычного размещения и продвижения объявлений.

Источник: rb.ru