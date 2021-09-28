Aviasales запустил проект «Короче» с обзором туристических городов и рекомендациями от местных

Проект создан совместно со «Своими людьми Авиасейлс» — гидами и фотографами, которые живут и работают в городах по всему миру. В приложении и на сайте доступны их контакты для заказа экскурсии или фотосессии.

Новая функция включает рекомендации достопримечательностей, заведений города, отелей, где можно остановиться, а также фотогеничных локаций. В «Короче» есть своя база людей по по 49 городам. До поездки можно ознакомиться с их советами и лайфхаками на платформе Aviasales, а по прилету лично встретиться. Кроме того, карта учитывает специфику города в дополнительных подборках: «Пляжи», «Парки и сады» и прочее.









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Функция уже работает. Чтобы получить рекомендации, нужно ввести город назначения в поисковую строку в приложении или на сайте Aviasales.Источник: rb.ru





Российский сервис по поиску билетов Aviasales запустил проект «Короче», с помощью которого можно узнать о популярных местах и получить рекомендации по городу от местных. Проект доступен на сайте и в приложении и поддерживается в 49 городах.