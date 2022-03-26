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Авиарейсы из Сочи запустят в пять городов Казахстана
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Сегодня в 09:20

Авиарейсы из Сочи запустят в пять городов Казахстана

Российская авиакомпания запустит рейсы из Сочи в пять городов Казахстана.

Полетная программа «Аэрофлота» ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи. Полеты будут осуществляться компанией «Россия» на самолетах российского производства Superjet 100.

В Сочи можно будет улететь из Нур-Султана, Алматы, Актобе, Актау и Атырау. С 7 апреля стартуют полеты Нур-Султан — Сочи, вылеты будут ежедневными. С той же частотой самолет будет летать и из Алматы, но начиная с 8 апреля.

Из Актау самолет будет летать три раза в неделю. Полеты стартуют 8 апреля. Столько же раз в неделю полеты будут совершаться по направлению Актобе — Сочи. Приобрести билеты можно начиная с 7 апреля. С 9 апреля дважды в неделю будут совершаться рейсы Атырау — Сочи.

Источник: tengritravel.kz

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