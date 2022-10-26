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Авиакомпания Etihad Airways совершит первый рейс с нулевым выбросом углерода
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24.10.2022

Авиакомпания Etihad Airways совершит первый рейс с нулевым выбросом углерода

Национальная авиакомпания Арабских Эмиратов Etihad Airways в начале ноября совершит первый рейс NetZero с использованием экологического топлива, которое позволит сократить выбросы углерода до нуля.

Полет будет совершен в рамках подписанного с корпорацией World Energy контракта, которая разрабатывает технологические решения по сокращению углеродных выбросов в атмосферу.

Самолет Etihad Airways отправится из Ванингтона в Абу-Даби с пересадкой в египетском Шарм-эш-Шейхе, где в начале ноября стартует 27-я Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP-27. Пассажирами рейса станут делегаты саммита.

Авиакомпания намерена сократить выбросы углерода вдвое к 2035 году, а к 2050-му — избавить от них совсем.

Источник: daily.afisha.ru

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#экология #эмираты #авиакомпания #углерод #etihadairways
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